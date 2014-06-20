Технопаркам – развитие, экспорту – рост!

Что увидел и о чём говорил Р.З.Хамитов в Стерлитамаке

В экономике нашего региона ведущую роль играет промышленное производство. От того, как сегодня чувствует себя промышленный комплекс Башкортостана, в немалой степени зависят и благополучие его жителей, и перспективы.

В Стерлитамаке вместе с традиционными видами производств развиваются инновационные проекты. Речь – о технопарках, использующих передовые разработки. Во вторник технопарк «Инмаш», насчитывающий 17 компаний-резидентов, посетил Глава Башкортостана Р.З.Хамитов. Рустэм Закиевич побывал в цехах компании «РУСКО ЛИФТ» и в центре высокотехнологичного инженерного творчества, созданного на базе СФ БашГУ. Хамитов одобрил айти-проекты студентов вуза в образовательной и медицинской сферах.

Глава Башкортостана провёл в Стерлитамаке выездное заседание коллегии Министерства промышленности и инновационной политики РБ. Члены Правительства республики, администрация ГО г.Стерлитамак, представители государственных институтов поддержки предприятий, директора компаний-производителей обсудили работу промышленного комплекса в 2017 году и его возможности в году наступившем.

Глава региона отметил положительную динамику прошлого года: зафиксированы рекордно низкий уровень инфляции и профицит республиканской казны, исполняются «майские указы» Президента России по повышению зарплат бюджетникам. Возвращаясь к повестке дня, Рустэм Хамитов был не столь оптимистичен.

– В последнее время снижается инвестиционная активность предприятий. Упал экспорт товаров из республики: в 2017 году их продано на 4 млрд долларов – это самый низкий показатель за последние 5 лет. В Уфе открыт филиал Российского экспортного центра. Но его услугами наши малые, средние, да и крупные предприятия не пользуются. Для кого мы формируем и создаём эти институты? С солидным капиталом в 2 млрд рублей заработала Региональная лизинговая компания. Обращайтесь, пожалуйста, закупайте оборудование. По инерции, заложенной успехами предыдущих лет, мы продолжаем двигаться вперёд, но реальных достижений нет.

Рустэм Закиевич подчеркнул, что современный мир живёт в условиях четвёртой – цифровой промышленной революции. Сегодня нельзя игнорировать на производстве робототехнику, искусственный интеллект, трёхмерную печать. Эти процессы осваивают передовые страны, надо и нам продвигать их в республике.

Говоря о проблеме кадров, Р.З.Хамитов дал понять, что предприятия часто сами не заинтересованы в их выращивании. Хотя есть и те, кто ведёт серьёзную, вдумчивую работу. Глава региона посоветовал готовить работников, начиная со школы, звена начального профобразования. Специалисты не появятся из пустоты.

– Надо объединяться в сфере информатизации предприятий и вместе двигаться дальше. Но кооперироваться вы не хотите, – обратился к директорам промышленных компаний Рустэм Хамитов. – А на индивидуалистическом пути ничего не добьётесь. Будете такими, какие вы есть, и получать рынки по остаточному принципу.

Основную часть доклада министр промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпухин посвятил реализации инвестпроектов. Снижение инвестиционной активности в прошлом году в немалой степени связано с завершением серьёзных капиталовложений в АНК «Башнефть», ООО «Акрил Салават», ООО «Башмедь». Есть положительные моменты: Правительством РБ подписано соглашение с 18 предприятиями, согласно которому будут выполнены проекты на сумму 190 млрд рублей. В этом году планируется ввод в эксплуатацию ряда крупных промышленных объектов. Также Карпухин рассказал об эффективности работы своего ведомства. В частности, республика вышла на очень хороший уровень организации выставок и форумов – они привлекают внимание российских и зарубежных промышленных компаний.

Президент Торгово-промышленной палаты РБ Азат Фазлыев говорил о помощи малому и среднему бизнесу, а также о пользе межрегионального сотрудничества. После состоявшихся в Уфе саммитов ШОС и БРИКС удалось наладить плотное взаимодействие с представителями стран-участниц форума.

Руководитель обособленного подразделения Российского экспортного центра Римма Бойцова пояснила задачу возглавляемой ею организации. Это продвижение местных брендов за рубежом и поддержка предприятий-экспортёров несырьевой продукции. К иностранцам надо выходить с готовой продукцией, считает Бойцова. Пока наши экспортёры инертны в завоевании позиций на зарубежных рынках и уступают коллегам из соседних регионов. Для наращивания своего экспортного оборота они могут использовать более 100 услуг, которые центр готов оказать бесплатно. В этом году региональные институты развития помогут 60 процентам республиканских экспортёров. В планах – обеспечить рост несырьевого экспорта более чем на 7 процентов.

– Надо активнее пользоваться институтами поддержки, которые у нас существуют, – подытожил Рустэм Закиевич Хамитов. – Мы никого не хотим тормозить через контрольные или надзорные органы. Наоборот, желаем вам помочь в инвестициях, инновационном подходе. У нас очень сильная республика, она входит в число лучших регионов России по ключевым параметрам. Но предстоит ещё многое сделать для реализации нашего потенциала, в том числе и в промышленном комплексе.

Н.ВАВИЛОВ