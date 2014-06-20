В инженеры – со школьной скамьи

Стерлитамак участвует в любопытном проекте

Который год руководители крупнейших предприятий страны в числе главных проблем называют острую нехватку рабочих и инженерно-технических кадров. Перекос отечественного образования в сторону юридически-экономического блока дал закономерные результаты. Восполнить кадровый пробел можно. В мае прошлого года 25 общеобразовательных учреждений РБ получили свидетельства об участии в проекте «Ассоциированные школы «Союза машиностроителей России». Три учебных заведения Стерлитамака, вошедшие в проект, теперь имеют специальные вывески, подтверждающие этот статус.

Крыльцо гимназии № 1 украшено разноцветными шарами. Десятки ребят затихают перед торжественной церемонией. Директор гимназии Риф Тажиев представляет гостей

– министра промышленности и инновационной политики РБ Алексея Карпухина, главу администрации города Владимира Куликова, депутата Госдумы РФ Алексея Изотова, председателя регионального отделения «Союза машиностроителей России», управляющего директора ПАО «УМПО» Евгения Семивеличенко. Почётные гости снимают ткань с таблички, указывающей, что гимназия № 1 входит в перечень ассоциированных школ.

– Этот республиканский проект был создан в прошлом году, и мы хотим его поднять до федерального уровня, – подчеркнул Евгений Семивеличенко. – Его суть – позволить школьникам более глубоко изучать точные науки, познакомиться с инженерно-техническими специальностями. А наш «Союз» им в этом поможет. Участники проекта смогут поступить в вузы: в программе задействованы Башкирский государственный университет, УГНТУ и УГАТУ. Наши усилия сконцентрированы на том, чтобы снизить дефицит инженеров в оборонно-промышленной, космической, машиностроительной областях.

Со значимым событием педагогов и гимназистов от имени Правительства республики поздравил Алексей Карпухин. Министр пожелал всем успехов.

– Эта табличка – признание качества подготовки наших выпускников, – заметил директор гимназии № 1 Риф Рахимович Тажиев. – За последние четыре года 169 наших выпускников поступили учиться на инженерные специальности. Благодаря вступлению в ассоциацию, дети смогут побывать с экскурсиями на крупных уфимских предприятиях, входящих в «Союз машиностроителей». Мы рассчитываем, что сотрудничество с машиностроительными компаниями принесёт зримую пользу нашим ученикам.

Кроме гимназии № 1 престижные вывески были открыты в лицее № 3 и школе № 12. Так, в проекте, изначально рассчитанном на уфимские учебные заведения, появились три участника из Стерлитамака.

С.КРАСНИЦКИЙ