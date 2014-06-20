В спортивный туризм – бесплатно
С 7 февраля каждую среду в 19 часов будут проводиться бесплатные занятия для всех желающих заниматься спортивным и оздоровительным туризмом.
Обучение будет проходить в здании туристского клуба «Глобус» (ул.Заводская, 23, пристрой к дому). На занятиях можно получить навыки жизни в походных условиях, научиться управлять катамараном, стать участником похода в дружной компании. В начале мая пройдёт сплав по одной из рек нашей республики. Обучение организовано Федерацией спортивного туризма г.Стерлитамака. Занятия проводят опытные туристы, заслуженные путешественники России, кандидаты в мастера спорта. Приглашаются все желающие старше 16 лет. Справки по телефону 8-917-387-96-18.
Автор: Администратор (6 Фев 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.