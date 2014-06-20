Великий пост – путь любви и преображения

С 19 февраля Православная Церковь начинает подвиг одного из самых длительных и строгих постов, который называется Великим. Что же скрывается за этим названием и как правильно держать пост, чтобы он оказался человеку во благо? Сегодня мы говорим об этом с настоятелем храма пророка Иоанна Крестителя, протоиереем Александром Кривцовым.

– Для чего необходимы посты?

– Каждому верующему христианину несколько раз в год необходимо подкреплять свои религиозные чувства подвигами и аскетическими упражнениями. Самое благоприятное время для таких подвигов – это весна. Сама природа подаёт нам пример оживления и преображения после долгого зимнего сна.

– Отец Александр, с чего нужно начинать Великий пост?

– Прежде всего, необходимо примириться со всеми своими обидчиками и попросить друг у друга прощения: это мы делаем в прощёное воскресенье. Но нужно помнить, что просить прощения надо не формально и не только ради сохранения традиции. В первую очередь, в прощёное воскресенье мы искренне просим прощения у тех, кто таит на нас какое-либо зло. Возможно, это многих удивит, но поступить так будет именно по-христиански. На тебя затаили неприязнь, а ты, стремясь к миру, первый урегулируй ситуацию, сделай шаг к примирению. В таком случае твой обидчик будет обезоружен: он ждёт мести, а получает кроткое «прости».

Пост именуется Великим из-за своей духовной значимости и продолжительности – 48 дней. Собственно, пост длится 40 дней в память о том, как Христос постился в течение сорока дней в пустыне перед выходом на проповедь. Остальные восемь дней относятся к усиленному посту, это время называется Страстной седмицей, тогда Церковь особенно сопереживает страданиям и мучениям Христа.

– Что происходит в душе у человека, который соблюдает пост?

– Стержнем поста является покаяние, без которого невозможны преображение и изменение души. Покаяние – это важная черта православного христианина. Оно начинается с изменением человеческого ума, отвращающегося от греха и желающего соединиться с Богом. Поэтому во время Великого поста в наших храмах можно встретить множество людей, желающих исповедать свои грехи. Люди раскаиваются в грехах, осознают свои ошибки и, конечно, исправляют их, а благодаря этому становятся лучше и духовно чище.

– Пост – это ещё и воздержание от скоромной пищи…

– Да, это так. Но не будем сводить весь смысл поста к гастрономическим запретам.

Один из великих учителей Церкви святитель Иоанн Златоуст говорил так: «Ошибку допускает тот, кто думает, что пост – это простое воздержание от пищи, так как пост есть обуздание языка, удаление от зла, прекращение лжи, клятвопреступления и клеветы, укрощение похотей, отложение гнева». Пожалуй, вернее слов и не подберёшь. Пост способен пробуждать в человеке самые лучшие и добрые качества. В этом его главное предназначение.

– Как следует вести себя в Великий пост?

– В этот период нужно стараться проявлять больше теплоты и заботы по отношению к друзьям и близким, помогать бедным, больным и одиноким. Попробуйте исключить из своей жизни сквернословие и осуждение других людей. Ну и, конечно, во время Великого поста важно уделять больше внимания молитве и чтению духовной литературы, чаще причащаться и исповедаться.

Пост не был придуман богословами или древними монахами. Пост установил Сам Бог, когда ещё в Раю заповедовал воздержание от плодов древа познания добра и зла. Ведь любовь к Богу выражается в том, что мы готовы ради Него отказаться от многого, чем мы дорожим. Если во время поста человек думает о вкусных блюдах и утешении плоти, то где же здесь любовь к Богу?

Хочу всем православным верующим нашего города пожелать пройти поприще Великого поста достойно, не спотыкаясь, не роптать и не унывать. Да поможет нам всем Господь!

Марина ВОРОНОВА