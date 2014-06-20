З.А.Хайбуллина: «Медицина – наша общая судьба»

Визитка

В династии Хайбуллиных 22 врача – терапевты, нейрохирурги, гинекологи, стоматологи, анестезиологи, функциональные диагносты. Эта семья подарила отечественной медицине четырёх заслуженных врачей РБ, трёх отличников здравоохранения, одного доктора и трёх кандидатов медицинских наук, шестнадцать врачей высшей категории. Их общий стаж в медицине – более пятисот лет.

Зухра Абузаровна Хайбуллина, одна из ярких представительниц этой династии, в здравоохранении трудится около полувека. Она терапевт поликлиники городской больницы № 3.

ПО СОВЕТУ МАМЫ И ЗОВУ ДУШИ

Зухра родилась в Чекмагушевском районе в многодетной семье учительницы и нефтяника. Старшая из пятерых детей, она с раннего детства лечила домашних животных на подворье, а также лихо управлялась с ушибами, нарывами и порезами младших членов семьи.

– В учителя не ходи, – не раз повторяла ей мама. – Поступай учиться на врача. Врачей все люди уважают.

С отличием окончив восемь классов, пятнадцатилетняя Зухра приехала в Уфу поступать в медицинское училище. Было это в далёком 1968 году. В училище её взяли без экзаменов.

Привычка учиться на пятёрки привела девушку к диплому с отличием. Зухра оказалась в числе так называемых пятипроцентников, которые освобождались от обязательной отработки по распределению и могли сразу пробовать поступать в медицинский институт. Для этого нужно было успешно сдать один экзамен. Химию она сдала на пять. И стала студенткой Башмединститута.

– Все годы, начиная с училища, я жила у своей тёти, – вспоминает Зухра Абузаровна. – И главным в моей жизни была учёба. Совсем скоро я поняла, что не зря послушалась маминого совета. Медицина меня захватила.

Она прекрасно помнит свой первый укол и первый самостоятельно удалённый аппендикс.

– Я тогда на пятом курсе училась, – улыбается Хайбуллина. – И мысль стать хирургом после первой операции долго не покидала меня. Но жизнь внесла в мои планы свои коррективы.

Прежде чем стать врачом, Зухра поработала медицинской сестрой, а потом и старшей сестрой в урологическом отделении. Она и сегодня убеждена, что сестринский опыт крайне важен для доктора:

– Это серьёзная подготовка, самостоятельность, практические знания, уверенность в своих силах. За студенческой партой этому не научат.

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ВСЁ УСПЕВАЕТ

В терапию её привело замужество. На третьем курсе Зухра познакомилась с Рашитом, студентом со старшего курса.

– Мы встретились на свадьбе наших сокурсников, – рассказывает Зухра Абузаровна. – Рашит был старше меня на пять лет, у него за плечами была служба в армии. Оказалось, что у нас с ним много общего – деревенское детство, многодетные семьи. Он был очень старательным парнем, работал и учился. Своей основательностью и серьёзностью он меня и покорил. На пятом курсе мы поженились. Рашит поехал работать в Стерлитамак, а я заканчивала институт. Наша старшая дочь Зульфия родилась в Уфе.

К мужу в Стерлитамак Зухра приехала с дипломом врача и маленькой дочкой на руках. Сначала им дали комнату в общежитии медучилища, а затем семья молодых врачей въехала в двухкомнатную квартиру.

Скоро Зухра поняла, что в семье может быть только один хирург. А поскольку муж уже успешно работал в области нейрохирургии, она стала терапевтом. 17 лет Хайбуллина проработала участковым терапевтом в поликлинике медсанчасти завода СК.

– И как я только всё успевала! – удивляется Зухра Абузаровна. – И работала, и детей растила, и домашним хозяйством занималась. Рашит сутками пропадал в больнице, много оперировал, из-за дежурств только десять ночей в месяц проводил дома. Помню, как я со своими дочками ходила к пациентам по вызовам. Зульфия и Альфия со мной, а третья, Расима, – в животе. Так что любовь к медицине у наших с Рашитом дочерей в крови.

В 1995 году Зухру Абузаровну пригласили заведовать терапевтическим отделением 1-й городской поликлиники. Она оставалась на этом посту 15 лет, совмещая работу заведующей с должностью председателя профкома поликлиники. Работу с Игорем Викторовичем Климовым, главным врачом поликлиники, она вспоминает с особой теплотой:

– Мы вместе составляли коллективный договор, ориентированный на сотрудников. Старались, чтобы в коллективе ни один человек не был обойдён заботой и вниманием. В праздники мы сами закупали продукты для наших ветеранов и развозили их по домам. Знаете, я часто ловлю себя на мысли, что скучаю по прошлому, по тому времени, когда наша медицина была сосредоточена на человеке. Да, сегодня идут модернизация и оптимизация, но, по-моему, конкретному человеку должно уделяться больше внимания.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 21 февраля 2018 года)

Марина ВОРОНОВА