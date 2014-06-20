Завершается прием предложений по выбору общественных пространств для благоустройства

9 февраля в Республике Башкортостан завершается прием предложений от жителей по включению общественных территорий в перечень территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования.

Далее перечень отобранных для проведения голосования территорий, будет опубликован для ознакомления в муниципальных средствах массовой информации и на сайтах администраций.

Рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства общественных пространств в 24-х населенных пунктах Башкортостана состоится 18 марта 2018 г. По результатам голосования будут отобраны общественные пространства, где проекты благоустройства будут реализовываться уже в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Внести свое предложение может любой житель республики. Для этого нужно прийти в пункт приема обращений по благоустройству общественных территорий (места приема предложений опубликованы на сайтах администраций муниципальных образований в разделе по Городской среде), написать какой объект, по вашему мнению, нуждается в благоустройстве в первую очередь, и оставить свою заявку.

В настоящий момент поступило предложение о включении 202 общественных пространств для включения в рейтинговое голосование по благоустройству.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства

Республики Башкортостан