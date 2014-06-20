Зимние забавы

4 февраля в 15 часов в парке имени Ю.Гагарина состоится праздник снега в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять».

Для горожан запланированы снежные забавы, концертная программа с участием группы «Водолей». Состоится розыгрыш призов. Праздничные гулянья завершатся салютом в 21 час.

ОЖКХ