Зимние забавы
4 февраля в 15 часов в парке имени Ю.Гагарина состоится праздник снега в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять».
Для горожан запланированы снежные забавы, концертная программа с участием группы «Водолей». Состоится розыгрыш призов. Праздничные гулянья завершатся салютом в 21 час.
ОЖКХ
Автор: Администратор (2 Фев 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.