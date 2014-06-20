Зиму проводили, ждём весну!

Стерлитамак отпраздновал Масленицу

В этом году зима нас не баловала снегом. Уставшие от пыли горожане с нетерпением ждут весну. Всю прошлую неделю то в одном, то в другом районе города стерлитамакцы встречали Масленицу. Но главный городской праздник, организованный отделом культуры, прошёл в воскресенье в парке имени Гагарина.

Над парком в тот день стоял сизый дымок, исходящий от сковородок и мангалов. Блинно-шашлычный дух зазывал гостей на праздник лучше весёлых скоморохов и ростовых кукол. Взрослые и дети с удовольствием кидали валенки, бились друг с другом мешками, стоя на бревне, рассказывали стихи и пели песни, отгадывали загадки и пытались впятером кататься на одних лыжах. Семейные пары с закрытыми глазами кормили друг друга блинами. Выяснилось, что прекрасные дамы, имея немалый опыт кормления собственных чад, способны накормить свои вторые половинки и с закрытыми глазами. Мужчины же норовили попасть блином своей любимой то в нос, то в глаз. Зрители подбадривали участников конкурса забавными комментариями.

Был и традиционный конкурс блинов и пирогов, который судили профессиональные повара. Как отметили организаторы, Масленица – это народный праздник для всех, независимо от национальности. Поэтому неудивительно, что на кулинарный конкурс представили сладкие шедевры и русские, и башкирские, и татарские кухни. Наравне с опытными мастерицами блины и пироги пекли и совсем юные хозяюшки. Никто не остался без призов.

Коллективы ГДК приготовили для горожан интересную праздничную программу. Весёлые песни чередовались с задорными танцами и вопросами от ведущих. Зрители с удовольствием подпевали артистам и благодарили их аплодисментами.

Основная праздничная программа завершилась традиционным сжиганием чучела Масленицы.

– В этом году получил особое удовольствие, – делится впечатлениями Олег Авдеев. – Так надоела эта серая недозима! Хочется уже настоящего весеннего тепла, дождей, зелени и ярких красок.

Ольга КИСЕЛЁВА