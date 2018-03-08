8 млрд рублей составили налоговые отчисления БСК

bsc

По итогам 2017 года Башкирская содовая компания  перечислила налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды России, Башкирии и Стерлитамака на сумму 8 млрд рублей.

Компания продолжает оставаться одним из крупнейших налогоплательщиков республики. Помимо  налоговых выплат предприятие вкладывает значительные средства в реализацию социальных и благотворительных проектов в Стерлитамаке. Направления разные: здравоохранение, благоустройство, детский спорт, образование, поддержка детей-инвалидов и т.д. Без финансового участия компании  не обходится организация любимых праздников горожан – Дня Победы и Дня химика.

В этом году БСК планирует совместно с горожанами приступить к реализации проекта «Стерлитамак – наш общий дом». Это будет принципиально новый подход к решению городских проблем, ведь  жители Стерлитамака сами смогут определить приоритетные задачи,  решению которых поможет Башкирская содовая компания.


Разместить объявление на сайте

Автор: (5 Мар 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


﻿

1 комментарий   “8 млрд рублей составили налоговые отчисления БСК”

  1. Зимфира
    05.03.2018 - 14:23

    Пиарщики завода везде стараются светиться, пропиариться. А моей маме, пенсионерке завода, которая в этом году отметила 90 летний юбилей , копеечную открытку не прислали. А при Титове это выглядело б по другому.

    Ответить

Ответить

CAPTCHA
*

Фотогалерея

﻿
Войти