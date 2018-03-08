8 млрд рублей составили налоговые отчисления БСК

По итогам 2017 года Башкирская содовая компания перечислила налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды России, Башкирии и Стерлитамака на сумму 8 млрд рублей.

Компания продолжает оставаться одним из крупнейших налогоплательщиков республики. Помимо налоговых выплат предприятие вкладывает значительные средства в реализацию социальных и благотворительных проектов в Стерлитамаке. Направления разные: здравоохранение, благоустройство, детский спорт, образование, поддержка детей-инвалидов и т.д. Без финансового участия компании не обходится организация любимых праздников горожан – Дня Победы и Дня химика.

В этом году БСК планирует совместно с горожанами приступить к реализации проекта «Стерлитамак – наш общий дом». Это будет принципиально новый подход к решению городских проблем, ведь жители Стерлитамака сами смогут определить приоритетные задачи, решению которых поможет Башкирская содовая компания.