«Без уроков доброты всем темно…»

Что ещё незрячие чувствуют сердцем лучше нас?

ЖИВОЙ НАВИГАТОР ПО ИМЕНИ ЛЕССИ

– Вперёд, Лесси! – Анна отвела сына в детский сад и со спокойным сердцем возвращается домой. Кареглазая колли Лесси (кличка собаки изменена) «запряжена» в шлейку – это специальное снаряжение, поводок с жёсткой дугой. Мохнатый компаньон бережёт хозяйку:

– Если на пути бордюр, собака останавливается. Пока я не нащупаю бордюр тростью и не постучу по нему, Лесси с места не сдвинется, – с гордостью и благодарностью рассказывает Анна. – В транспорт меня заводит и выводит. Собаку-проводника обучают водить незрячего по заранее изученным маршрутам. Задачи перед ней надо ставить так: от ориентира до ориентира – например, «детский сад», «поликлиника», «библиотека», «остановка». Лесси слышит задачу и ведёт.

– Этакий живой навигатор?

– Собака, конечно, не робот. Но когда с человеком идёшь, он может и забыть тебя предупредить, что впереди бордюр или ступенька, а собака не забудет. Мы с ней даже в Уфу ездим на встречи с членами клуба владельцев собак-поводырей «Актырнак» («Белый коготь»), гуляем вместе, общаемся. Кстати, собака-проводник должна быть без намордника. Иначе, если хозяин обронит перчатку или ключи, как собака поднимет их и отдаст в руки? Любой путь для незрячего – это преодоление. Собака и человек должны действовать слаженно, дополняя друг друга. Поэтому, если вы повстречаете незрячего человека, держащегося за шлейку собаки-проводника, старайтесь не мешать им работать, не пытайтесь ухватить человека за руку, чтобы помочь ему. Единственное, что вы можете сделать, – просто спросите, нужна ли ему ваша помощь.

… Лестничные пролёты типовой пятиэтажки, кажется, никогда не закончатся.

– Аня, вы, случайно, не на пятом этаже живёте?

– Так и есть, – смеётся она, поднимаясь по ступенькам. – В нашем микрорайоне многим слепым государство квартиры выделило, спасибо ему. Только почему-то почти всем – на верхних этажах.

В аккуратной прихожей нас громким лаем встречает друг Лесси – голубоглазый мраморный колли.

– Лесси мне четыре года назад привезли из красноярского питомника – тогда она была пятимесячным щенком, – гладит Анна собаку-помощницу, улёгшуюся на её ноги. – Потом я отправила её на дрессировку в Подмосковье, где она сдала экзамен, заслужила паспорт собаки-проводника. Лесси – единственная в России собака-проводник породы колли. Обычно для этих целей отбирают лабрадоров, иногда – немецких овчарок. Лесси – серьёзная, труженица и тихоня, а второго колли я ей в друзья два года назад взяла, чтобы она не скучала. Он оказался игрун, разговорчивый. Попытался как-то у неё шлейку утащить – как она оскорбилась! Это ведь её рабочий инструмент. Зря слепые люди от собак-поводырей отказываются: они отличные помощники и друзья.

Круглощёкий сын Анны Рома в рубашке с элегантной бабочкой внимательно смотрит на маму с настенной фотографии. Он и Лесси – ровесники, ребёнок и собака появились в жизни Анны почти одновременно и привыкли не соперничать за её любовь, а ладить:

– Рома всегда ей комплименты говорит: «Лесси – наша умничка» и старается её укрыть потеплее, когда она спит, а собака эту Ромину «заботу» терпит, – рассказывает Анна.

«КАК ОГРОМЕН МИР» НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ

У Анны – мягкие добрые руки и широкое открытое лицо. Она говорит сильным голосом, а когда смеётся, то забавно, по-детски морщит нос. Она много читает и интересуется кельтской культурой:

– Когда я услышала ирландскую музыку, откликнулась на неё всем сердцем, как будто она мне родная, – вспоминает Анна. – Теперь учу ирландский язык и пишу роман о кельтской культуре. Он называется «Как огромен мир», я и аудиоспектакль по нему записываю.

Анне в помощь – система Брайля и «говорящие» компьютерные и телефонные программы. Клавиатурой незрячие пользуются так же, как мы, только мышка им не нужна. По моей просьбе Анна берёт металлический прибор для письма – двойное прямоугольное «сито» – и грифель, напоминающий остроконечную отвёртку. За доли секунды в моём блокноте появляются два слова: «собака» – на ощупь тёплое и простое и «любовь» – подробное и неожиданное для пальцев.

– У нас пальцы зрячие, – объясняет Анна. – Рома меня с детьми в садике знакомит так: «Мама, ты моих друзей потрогаешь?» – хочет, чтобы я их погладила по макушке.

– Если у обычных людей глаза – зеркало души, то у вас?..

– … сердце – зеркало души, – договаривает она. – Я училась в Уфе, в школе-интернате, там же познакомилась с будущим мужем Радиком (он – слабовидящий). Так вот, когда мама ко мне приезжала, я узнавала её по далёким ещё шагам, по неуловимому ещё домашнему запаху. Как-то подругу удивила – обмолвилась на лестнице: «Привет, Валя». Подруга изумилась: «Аня, это ты? Как ты меня узнала?». «Ты пахнешь конфетами «Красный Октябрь», – говорю. А если серьёзно, очень много о человеке рассказывает его голос – я за свою жизнь научилась по голосу отличать душевных людей от злобных, искренних от подлых. Редко ошибаюсь.

– У вас много друзей, а ваши ровесники зачастую страдают от одиночества. Как научиться дружить?

– Надо людей изнутри чувствовать, а это непросто: люди почему-то всё больше как будто в масках ходят.

СНЯВ РОЗОВЫЕ ОЧКИ, НАДО НАДЕТЬ ЧЁРНЫЕ?

Надетая на Лесси шлейка с белым знаком, красным крестом и надписью «Собака-провод-

ник слепого» не выручает Анну от нездорового любопытства прохожих:

– Мы гуляем – люди спрашивают: «Эту штуку вы на собаку надели, чтобы она похудела?», – невесело смеётся хозяйка. – А некоторые даже не спрашивают ни о чём, сразу причитают: «Бедная собачка!», «Над животным издеваетесь!». Не верят, что я незрячая, потому что я чёрные очки не надеваю. А мне в них неудобно, они мне мешают.

Все думают, что я очень хотела бы быть зрячей. А зачем? Любопытно, конечно, посмотреть, как в жизни всё устроено. Но я же знаю, что многое лучше не видеть.

– Анна, а каких людей больше – отзывчивых или подлых?

– Поровну, наверное. Есть очень хорошие люди, спасибо им: благотворительный фонд «Урал» оплатил мне дрессировку Лесси, наша горожанка Светлана Максименко оплатила лечение моего второго колли, когда он заболел энтеритом – я тогда одиннадцать дней рядом с ним пролежала, пять суток не спала, но всё-таки выходила его.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 2 марта 2018 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА

P.S. В апреле в Москве состоится Всероссийский слёт владельцев собак-поводырей – и это реальный шанс незрячих заявить о себе и своих планах. Хозяйка единственной в стране собаки-проводника породы колли очень хочет туда попасть. В наших силах помочь ей осуществить её мечты. Номер карты Сбербанка Анны Александровой – 2202200322005628. Анна заранее вам благодарна.