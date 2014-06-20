Будем готовы Родину защищать!

Закончился традиционный смотр-фестиваль оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы. Соревнования команд учащихся проходили в течение месяца в несколько этапов.

21 февраля в школе № 4 в рамках месячника «Слава Отечеству!» состоялись финальные состязания допризывников, в которых участвовали команды школ №№ 4, 21, 31, лицея № 1 и гимназии № 6 (на снимке) – они стали победителями предварительных этапов (а всего соревновались команды 37 школ, гимназий и лицеев Стерлитамака). Все предложенные испытания финалисты проходили под присмотром строгих и компетентных судей. Лучший результат показала команда кадетов из школы № 4, второе место заняла команда школы № 31, третье – дружина лицея № 1.

Несколькими днями ранее в Стерлитамакском индустриально-промышленном колледже прошёл финал городского этапа спартакиады «Сыны Отечества» среди студентов колледжей Стерлитамака. Здесь первое место заняла команда профессионально-технического колледжа, второй результат показала команда политехнического техникума, третье место – у команды многопрофильного профессионального колледжа.

Участников соревнований приветствовали и поддерживали военный комиссар, подполковник Рамиль Хайруллин, руководитель местного исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Серебряков, ветераны Вооружённых сил, участники войны в Афганистане и локальных войн.

Олег ПЕРШИН