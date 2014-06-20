Что у трезвого на уме…

Премьера спектакля «Пьяные»

Московский режиссёр Антон Фёдоров поставил в русском драматическом театре пьесу Ивана Вырыпаева «Пьяные».

Иван Вырыпаев – российский драматург, актёр и кинорежиссёр, сценарист, продюсер – родился 3 августа 1974 года в семье преподавателя Иркутского педагогического колледжа Александра Николаевича Вырыпаева. В 1995 году Иван Александрович окончил Иркутское театральное училище. Сейчас он – художественный руководитель театра «Практика». Спектакли по его пьесам идут в Польше, Германии, Чехии, Болгарии, Франции и Канаде.

Одна из главных тем пьесы «Пьяные» – любовь, и на разные лады звучит мысль: Господь создал человека по своему образу и подобию, и грешно не любить божью искру в человеческой природе. Создаётся впечатление, что автор перевёл Нагорную проповедь Иисуса Христа на доступный нашим современникам язык. Опьянение стоит понимать как акт очищения, которое приводит к предельной искренности, взаимопониманию, открытию в себе и других божественного начала: «Вы – соль земли… Вы – свет мира…» (Нагорная проповедь).

Спектакль Антона Фёдорова – для зрителей, свободных от стереотипов. Режиссёр говорит:

– Человек с открытой душой способен воспринимать новое, не бояться его. Легче лёгкого довольствоваться знакомым, привычным. Сидишь себе на одном месте, смотришь в одну точку – и никаких проблем! Но чтобы не закостенеть, важно и нужно сменить место, посмотреть на другую точку. Я пожелал бы зрителям сделать это!

И зрители не подвели режиссёра. Вот несколько отзывов о спектакле «Пьяные».

Марат Хакимов:

– Не был знаком с творчеством Вырыпаева, наш прекрасный театр подарил мне этого автора. Благодарю за эмоции и мысли, вдохновлённые премьерой.

Юля Арзамаскова:

– 9 марта была на долгожданной премьере постановки «Пьяные». Спектакль неоднозначный, смелый, необычный для восприятия. Но если внимательно вслушиваться в монологи и диалоги актёров, всматриваться в созданные им образы, суметь проникнуть в душу каждого из них, обнаружится жизненная история каждого из нас.

Елена Замесина:

– Есть спектакли, суть которых понимают единицы. Наверное, потому, что все мы разные люди – переживаем и испытываем разные чувства. И всё-таки браво режиссёру и нашим любимым актёрам.

Раис Бадертдинов:

– Спектакль удался на все сто! Зрители услышали и поняли призыв – нужно стараться жить открыто, искренне, с уважением друг к другу хотя бы в пределах своей семьи.

Была среди мёда и ложка дёгтя.

Александр:

– Смотрел «Пьяные». Наши люди в пьяном виде точно знают, как управлять государством, есть ли жизнь на Марсе и откуда растут ноги у наших футболистов… Не упоминай имя Господа всуе – такой совет я бы дал автору. Слишком многое в России держится на вере. Один раз посмотреть можно. Игра актёров замечательная.

С ним не поспоришь. Артистов можно сравнить с музыкантами симфонического оркестра. Здесь каждый – часть единого целого, а все вместе дополняют и помогают друг другу. Если это условие не соблюдать, спектакль не получится! А он очень сложен. Необходимо понять, что опьянение там нереальное – это метафора прозрения и пути к самому себе. А пока действующие лица похожи на беспомощных марионеток. Но, тем не менее, все они – люди.

Ни фабулы, ни сюжета, ни главных героев, но всё происходящее на сцене буквально завораживает, реальность растворяется в тумане театральных фантазий. Усиливают это ощущение зеркало на заднем плане и репродукции картин сюрреалиста Рене Магритта. Картины-ребусы заставляют задуматься о сути бытия, отражённом в кривом зеркале нашей лжи и неискренности.

Люди разными способами пытаются найти контакт друг с другом и отчаянно ищут любви. Потрясающие сцены! Вот Лоуренс (Гилюс Мингазов), лёжа на полу, провозглашает:

– Когда любишь, то всегда валяешься на полу, потому что земля уходит из-под ног.

Жена Лоуренса Магда (Алина Ваулина) спрашивает:

– А что такое любовь, Лоуренс?

– Это такое состояние, в котором мне не страшно умереть, дорогая.

Девочка Роза (Елизавета Тодорова) в кривом зеркале – проститутка. Обманчивость видимого, которую мы в обычном состоянии не замечаем. На самом деле Роза – трогательное, беззащитное и самое чистое создание среди остальных персонажей спектакля. То, что происходит с ней и Марком, переворачивает душу.

Финал спектакля – открытые ворота, приглашающие зрителя к сотворчеству.

Евгения ДЬЯКОНОВА