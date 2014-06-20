Дети пели и плясали

В первые дни марта в башкирском лицее-интернате № 3 прошёл городской фестиваль детского творчества «Аk тирмә», посвящённый Дню родного языка, письменности и культуры и 100-летию Республики Башкортостан. Его организаторы – городской отдел образования и руководство лицея-интерната.

В этом году на участие в открытом конкурсе, который проводится в городе уже четвёртый год подряд, поступило 158 заявок из общеобразовательных учреждений, музыкальных школ, учреждений дошкольного образования города…

– Цель конкурса – создание условий для развития творческих способностей детей, – говорит директор лицея-интерната Гульшат Ахметова. – У конкурса множество задач. Это организация досуга, совершенствование уровня исполнительского мастерства, выявление творчески одарённых детей, формирование и укрепление творческих взаимоотношений между детьми, родителями и педагогическими работниками…

Детский танцевальный ансамбль «Торатау»

Оценивало выступление детей компетентное жюри, в составе которого были профессиональные артисты и педагоги из Стерлитамакского театрально-концертного объединения, Дворца пионеров и школьников, общеобразовательных и музыкальных школ, ЦВР «Надежда». В итоге на гала-концерт было отобрано 22 номера.

Самыми яркими, по общему мнению, были признаны выступления Рафиса Ибатуллина из школы № 2, трио из школы № 26, мастерски исполнившее а капелла народную песню «Идель», Ильдара Вагапова с танцем «Алдар батыр» (БЛИ № 3) и других ребят.

Фаяз ЮМАГУЗИН