Диагноз: весна

Дорогие читатели!

В народной памяти 23 февраля и 8 Марта воспринимаются как мужской и женский праздники. День мужчин и День женщин. Историю этих праздников мы все, конечно, знаем. Но защитники Отечества и борцы за женское равноправие сегодня вряд ли с большим пиететом вспоминают Клару Цеткин, Советскую армию и флот. Особенно когда одни несут в подарок очередную партию носков, а другие – веточки мимозы.

В учебнике по окружающему миру школьников просят разделить обязанности по дому на мужские и женские, и дети работающих родителей часто не понимают: сегодня, слава богу, во многих семьях нет такого разделения. Если есть время и работа эта по силам, её делает тот, кто пришёл домой первым. Эту дилемму – кто и что должен делать в семье – современный ребёнок решает просто: если у папы есть время приготовить ужин, то готовит он, и наоборот, а если нет времени у обоих, едим пиццу. Но чтобы добиться этой неразличимости обязанностей, мужчины и женщины прошли длинный путь.

Женщин я понимаю лучше и очень сочувствую, когда быт и 12-часовой рабочий день превращают умницу-красавицу в усталую козу, у которой на то, чтобы весело скакать, не остаётся никаких сил. Женщина быстро теряет свою красоту, и страх утраты толкает многих на страшные вещи: после инъекций в самые разные места такие барышни становятся похожими друг на друга. В накладных ресницах и ногтях, забавно смыкающихся губках, впалых щеках и острых скулах пропадает главное: исчезает индивидуальность. А тоска по настоящим эмоциям и неспешным прогулкам растёт. Но чтобы запланировать такую прогулку, требуется пересмотреть расписание детских секций и кружков и отключить поводок – оставить мобильник дома.

Мне кажется, сейчас самое лучшее время, чтобы встретить родного человека и понять его усталость от невнятицы предвыборных кампаний, когда богатый старик может публично оскорбить женщину и никто даже не вступится за неё, и чтобы отрезвить голосящее мракобесие, ей потребуется вылить на него стакан воды; понять довлатовское алкогольно-невыносимое ненастье, когда «снился Брежнев, обещал помочь»; увидеть в глазах, в расходящихся от зрачков крапинках и трещинках танцующую душу родного человека. Иногда бывает достаточно одного этого взгляда, который, как канат или тропинка, выведет тебя из круговерти забот, заставит замереть возле какой-нибудь деревянной завитушки на старых ставнях дома в старом городе. И свежий весенний ветер, влажный, чистый, уже тёплый, заронит новую надежду, что этот год будет счастливым, путешествия – удачными, а время – полным до краёв личными событиями и эмоциями.

Женщины одинаково умеют забывать, что есть настоящая жизнь перед смертью, подменяя её списком дел, и что в одном миге рождения растянута целая вечность. Эта забывчивость нужна нам для того, чтобы мы сохранили замечательную способность заново удивляться первым зелёным листочкам, молочному запаху спящего ребёнка, веснушкам на носу своей стареющей красавицы-матери, чтобы вновь мы смогли оглушительно, до звона в ушах и нервной внутренней дрожи, влюбиться, оказаться беззащитными, ранимыми и очень искренними.

С праздником, дорогие девочки! Будьте счастливы и помните, что вы – самые замечательные, и эта весна обязательно принесёт новые сказочные впечатления!

Гузель СИТДИКОВА