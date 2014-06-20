Для милых дам!

В ГДК прошёл праздничный концерт

Pozdravlenie

В самом начале весны, когда природа начинает пробуждаться от зимнего сна, мужчины спешат поздравить прекрасных женщин с замечательным праздником – 8 Марта. Самым любимым, красивым, милым, добрым, умным, загадочным, нежным, заботливым, очаровательным, единственным и неповторимым был посвящён праздничный концерт, прошедший в канун 8 Марта в Городском дворце культуры. Им же были адресованы слова главы администрации Владимира Куликова:

– Милые дамы, у всех мужчин в нашем городе сегодня настоящий праздник. Ведь именно в этот день мы можем набраться смелости и, не боясь показаться слабыми, признаться вам в своих истинных чувствах. Одним своим присутствием вы украшаете любое мероприятие. Именно вашими стараниями в наших домах живут любовь, тепло и уют. От всей души желаю вам любви, счастья, здоровья, удачи!

О красоте женщины языком песен и танцев говорили со сцены творческие коллективы города. Лёгкий, но насыщенный праздничный концерт, успешно сочетающий классические и современные произведения, стал настоящим подарком.

Женщина рождена для того, чтобы любить и быть любимой. Об этом пели Рим Рахимов в сопровождении оркестра народных инструментов СГТКО, Самат и Рената Абдрахмановы, solisti Альберт Нигматуллин, Глеб Радов.

Radov

Однако главное предназначение женщины – быть матерью. «Для тебя, мама» – именно так называется танец от народного ансамбля современного танца «Антре». Песня юных воспитанников студии мюзикла «Аррива» – «Мама – лучшая моя» – у многих присутствующих вызвала слёзы умиления. Хореографическая зарисовка «Бабушкина радость» в исполнении образцового коллектива эстрадно-спортивного танца «Сказка» стала музыкальным подарком для всех бабушек и няняек.

Талантам хорошей хозяйки был посвящён вокально-хореографический номер «Встреча гостей». Воплотили задумку в жизнь силами детского фольклорного коллектива «Арман», народного фольклорного коллектива «Юрактау» и детского башкирского фольклорного ансамбля «Ак шонкар».

Одним из самых ярких номеров концерта стало зажигательное выступление воспитанников танцевального центра «Сан сити» во главе со своим руководителем – Тимуром Ишмаковым.

По словам заслуженного работника культуры РБ, автора сценария и главного режиссёра-постановщика праздничного концерта Раисы Мусихиной, подготовка и организация хорошо продуманного, театрализованного, тематического праздничного концерта подобны защите диссертации. По реакции зрителей можно сказать, что эту «диссертацию» Раиса Мусихина со своей командой защитила на отлично.

Ольга КИСЕЛЁВА


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Автор: (14 Мар 2018). Рубрика: Крупным планом, Культура, Лента новостей, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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