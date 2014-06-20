Добро пожаловать, турист!

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Тысячи людей выбирают Башкортостан для отдыха

Башкортостан славится своими курортами. Чистый горный воздух, живописные озера, целебные источники — эти и многие другие факторы благоприятствуют созданию турбаз, санаториев, горнолыжных комплексов. Туристская инфраструктура развивается с каждым днем, но многое еще предстоит сделать.

Как отмечают в Госкомитете по предпринимательству и туризму РБ, Башкортостан относится к числу регионов с высоким потенциалом для развития туризма, располагает практически всеми видами базовой инфраструктуры туристской отрасли. Это отели, санатории и профилактории, развлекательные центры, сети общественного питания. Особо привлекательны для туристов богатые природные ресурсы республики: около 300 карстовых пещер, 600 рек, 800 озер, множество горных хребтов, биосферный резерват «Башкирский Урал», три заповедника, национальный парк и четыре природных парка.

Башкирские здравницы

Добрую славу завоевали высококлассные здравницы Башкортостана, каждая из которых уникальна. Здесь есть различные лечебные воды, грязи, широко используется кумысолечение. Эти природные компоненты известны своей исцеляющей силой с древнейших времен. Впервые лечение башкирскими минеральными водами было описано еще в 16 веке. «Якты-Куль», «Ассы», «Талкас», «Янган-Тау», «Красноусольский» — ежегодно эти здравницы привлекают желающих хорошо отдохнуть и поправить здоровье.

По данным Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму, в республике действуют 76 санаторно-курортных организаций, которые принимают до 300 тысяч человек в год.

О курортах Башкортостана мы беседуем с главным специалистом Минздрава РБ по санаторно-курортному лечению Лирой Гильмутдиновой.

— Лира Талгатовна, что такое курортология, и в чем особенности наших республиканских санаториев?

— Курортология — это область медицины, изучающая целебные свойства природных условий и климата, их использование в лечебных и профилактических целях. Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных ресурсов в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах.

В республике хорошо развита санаторно-курортная система — это детские и взрослые санатории, санатории-профилактории, оздоровительные лагеря.

В системе санаториев для взрослых ежегодно санаторно-курортное лечение и оздоровление получают более 250 тысяч человек, в том числе из других регионов. В детских санаториях ежегодно проходят курсы оздоровления более 37 тысяч детей, около 130 тысяч детей отдыхают в летних оздоровительных лагерях.

— Какую реабилитацию проходят пациенты в наших санаториях?

— За счет средств региона медицинскую реабилитацию ежегодно получают более пяти тысяч пациентов. Непосредственно после стационарного лечения с инфарктом миокарда, острым нарушением мозгового кровообращения, нестабильной стенокардией, после операции на сердце и сосудах, на суставах восстанавливаются в санатории «Зеленая роща». После операций на органах брюшной полости — в санатории «Юматово», пациенты с профессиональными заболеваниями и производственными травмами — в санатории «Карагай». В трех противотуберкулезных санаториях для взрослых Минздрава России на территории республики ежегодно лечатся более двух тысяч пациентов из регионов страны.

В детских санаториях «Салют», «Акбузат», «Нур», «Красноусольский» ежегодно проходят реабилитацию около двух тысяч детей с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем.

— Какие оздоровительные природные ресурсы используют в наших здравницах?

— Они очень разнообразны и используются довольно эффективно. Среди них самые разнообразные минеральные воды — высокоминерализованные хлоридные натриевые, сероводородные, кальциево-магниевые, кальциево-натриевые и другие. Широко используются лечебные грязи, преимущественно иловые, сапропелевые. Геотермальные газы и пары горы Янгантау составляют основу лечебной базы одноименного санатория. Также успешно используются кумыс, оригинальные фитосборы из башкирских трав.

— Насколько эффективно такое лечение?

— Эффективность санаторно-курортного лечения в республике довольно высокая. Это подтверждают данные научных исследований: полученные результаты курсовой терапии сохраняются до 6-12 месяцев, в два-три раза снижается риск заболеть. В целом повышаются общая работоспособность и качество жизни пациентов.

Также следует отметить, что в основу лечебного процесса во всех наших здравницах легли научно-исследовательские разработки по курортной медицине. Благодаря новым технологиям эффективность санаторной помощи растет. Как результат, повышается востребованность и имидж наших курортов, о чем свидетельствуют результаты ежегодных всероссийских форумов «Здравница», где санатории Башкортостана признаются лучшими в различных номинациях.

В тренде активный и познавательный отдых

Для сторонников активного отдыха в респуб-

лике действуют 19 горнолыжных центров. По разным оценкам, они принимают до 800 тысяч человек в год. Наиболее известные комплексы: «Абзаково», «Банное», «Мраткино», «Павловский парк», «Уязы-Тау», «Кандры-Куль», «Куш-Тау».

На территории республики расположено несколько природоохранных зон (национальный парк «Башкирия», Башкирский заповедник, Южно-Уральский заповедник, заповедник «Шульган-Таш») и природных парков («Кандры-Куль», «Мурадымовское ущелье», «Аслы-Куль», «Иремель»), которые активно посещают жители и гости региона. По итогам 2017 года общее количество посетителей национальных парков и заповедников составило более 145 тысяч человек.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 28 февраля 2018 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».