«Древний калькулятор» вместо гало-эффекта

Завтра – не только День смеха. 1 апреля более десяти лет в научных и студенческих кругах празднуется и День математика. О том, как помочь детям преуспеть в самой точной науке, беседуем с психотерапевтическим кинезиологом, консультантом-психологом, руководителем тренингового центра развития интеллекта «Международная школа скорочтения и развития памяти по авторским методикам Л.Л.Васильевой» в Стерлитамаке Татьяной Толстовой.

– Татьяна Николаевна, правда ли, что есть дети, от природы не способные к математике, и с этим ничего нельзя сделать?

– Гениев от природы – единицы. Детей способных, успевающих по всем предметам, – 15-20 процентов в классе. А что же делать со всеми остальными детьми, такими разными? Умными, но рассеянными? Способными, но гиперактивными? Трудности обучения – это не только школьная неуспеваемость, но и те случаи, когда ребёнок успевает по всем предметам в ущерб своему здоровью. Школьную неуспеваемость вызывают различные механизмы: нейропсихологические (несформированность отдельных психических функций или атипия их развития, слабость нервной системы и др.); социальные (отношения в семье и обществе в целом); педагогические (педагогическая запущенность, гиперопека); характерологические (стиль поведения и общения ребёнка) и т.д.

Ведущая деятельность младшего школьника – учебная, и его самооценка полностью зависит от того, как он учится: хорошо или плохо. Ребёнок, которому не даётся учёба на начальном этапе, не живёт в ладу с собой. Но ведь в каждом есть свой, хотя бы малюсенький талант, дающий знать о себе чувством дискомфорта и внутренней неудовлетворённости, которые ребёнок и сам объяснить не может… Так, значит, ищем таланты? Развиваем способности, а на успеваемость в школе махнём рукой? Конечно же, нет! Потому что, окружив ребёнка ореолом исключительности, не настаивая на общих знаниях, мы гарантируем ему серьёзные психологические испытания впоследствии. Вдруг он уверится в собственной избранности и начнёт прощать себе все ошибки? Во взрослой жизни «вундеркинда» начинает «лихорадить». Он ощущает себя то гением, то ничтожеством, а элементарных знаний для достижения простого житейского счастья не хватает, и в результате – крах социальный, психологический, личностный. К счастью, есть другой путь – развивать мыслительные способности с помощью эффективных методик.

– В современной школе реализуется множество образовательных программ. Почему по-прежнему остаются школьники, которые не понимают и не любят самую точную науку?

– Основные причины таковы: ребёнок запутался в материале, боялся задавать вопросы, стеснялся принимать помощь преподавателя. Вместо этого школьник изводил друзей, копировал чужие домашние работы, оправдывался и обвинял других, медлил, боялся провала на публике, осуждения преподавателя, чувствовал себя бездарным – и не желал признавать ничего из вышеперечисленного. Незнание математики заставляет чувствовать себя глупо. А это неприятно.

– Насколько в наш век информационных технологий важно, понимает ли ребёнок математику и умеет ли применять математические методы в жизни?

– Нередко учителя полагают: если ребёнок успешен в математике, то и остальные предметы ему легко даются. А ученика, получившего пару раз плохую оценку, считают ленивым или не способным к обучению. Такое явление называется гало-эффектом, это ошибочное первое впечатление о человеке или ситуации. Например, люди неверно полагают, что талантливый певец сможет так же хорошо руководить банком, а известный спортсмен станет отличным политиком. Вполне естественно, что мы успешны в одном и при этом не разбираемся в другом. А если хотим чему-то научиться, то нужно развивать свои способности. Петь, рисовать, свободно владеть иностранными языками. И школьная математика, якобы развивающая абстрактное мышление, в этом точно не поможет. Как логарифмы пригодятся нам в повседневной жизни?

Наукой доказано: способность к успеху зависит от гармоничного развития правого и левого полушарий мозга. К сожалению, у большей части населения земного шара логическое мышление развито хорошо, зато творческое мышление – интуиция, выбор правильных путей и поступков – из рук вон плохо.

– Получается, что если нам с вами развить правое полушарие до уровня левого, то мы станем успешнее?

– В какой-то степени – да. Но гораздо более серьёзных результатов достигнет здесь не взрослый, а ребёнок 5-12 лет. Именно в этом возрасте мозг наиболее пластичен. Поэтому многие методики разработаны специально для детей. Например, «Ментальная арифметика» – высокоэффективная программа развития умственных способностей при помощи арифметических вычислений на счётах (абак, соробан). Счёты называют «древним калькулятором» – их придумали наши предки ещё 2500 лет назад. Сегодня эта система вычислений вновь стала популярной и используется в 52 странах мира. Дело в том, что в упражнениях на счётах задействованы оба полушария головного мозга, их развитие происходит согласованно. Помните, с чего мы начали беседу? У родителей, развивающих детей гармонично, вопросов об их неуспешности в математике не возникает.

Беседовала Екатерина ЯКОВЛЕВА