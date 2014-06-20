«Етеган» как ответ Валентину

Стерлитамак вновь показал себя креативным городом

Ветры лихих девяностых нагнали к нам немало чуждых праздников вроде Дня святого Валентина. Кстати, по одной из многочисленных версий, последний посвящён христианскому проповеднику Валентину, который якобы тайно венчал римских легионеров с их возлюбленными(!). Неудивительно, что в последние годы как альтернатива заморским веяниям стали появляться новые праздники, основанные на духовных традициях наших народов. Один из ярких примеров тому – православный День святых Петра и Февронии, который переродился в светский праздник – День семьи, любви и верности.

Нечто подобное, но с ярким местным колоритом, появилось и у нас. Вот уже третий год в Стерлитамаке отмечается праздник Етеган – символ семьи, любви и верности. Название связано с башкирской легендой о семи девушках, которые после гибели мужей и женихов встали на защиту родного очага. И вознеслись на небеса, став семью яркими звёздами Большой Медведицы (по-башкирски «Етеган»).

В этом году праздник был посвящён Году семьи в республике. Организовали его Министерство культуры, Министерство образования, Дом дружбы народов, Ассамблея народов РБ, Стерлитамакское отделение Всемирного курултая (конгресса) башкир. Особенность нынешнего праздника была в том, что наш город стал центром торжеств республиканского масштаба. Сюда пожаловали гости из десятков городов и районов Башкортостана и даже соседних областей. Среди них были депутат Государственной Думы Российской Федерации VII созыва Зугура Рахматуллина и Председатель ВСМОО «Всероссийский курултай (конгресс) башкирской молодёжи» Ринат Рамазанов.

Ознакомившись с выставкой изделий декоративно-прикладного творчества, гости поделились впечатлениями о мероприятии.

– На таких праздниках семейные ценности СЕМЬИпозиционируются как непреложные нормы нашей жизни, – сказала, в частности, Зугура Ягануровна Рахматуллина. – Глядя на эти великолепные изделия детского творчества, понимаешь, что там, где есть тяга к искусству, вырастают одарённые дети, которые потом станут не только гордостью школы и семьи, но и опорой всего общества. Ребёнку, у которого в руках кисть, а в душе желание творить – не до асоциального поведения. Эта выставка – яркая иллюстрация к сегодняшнему празднику семьи, любви и верности. Стерлитамак в очередной раз показал себя как креативный город. Все мероприятия, которые проводились здесь по линии министерств культуры и образования, всегда проходили на очень высоком уровне. Есть ощущение, что этот первый республиканский праздник станет доброй, красивой традицией в масштабе республики.

Праздник открылся в стенах Городского дворца культуры фильмом Айсуака Юмагулова «Семь девушек». После того, как заместитель главы администрации города Альберт Шайхутдинов вручил благодарственные письма организаторам праздника, началось награждение победителей республиканского конкурса, который в этом году прошёл заранее. Как сказала председатель городского отделения Курултая башкир г.Стерлитамака Лейсан Юсупова, жюри определило победителей среди интернет-участников по семи номинациям: «Всё начинается с любви» (поэзия); «Песнь о любви»; «Танец» (дуэт); «Конкурс открыток и флаеров на башкирском языке»; «Конкурс фотографий», «Лучший флешмоб» и даже «Лучший короткометражный фильм о любви на башкирском языке». Церемония награждения чередовалась с яркими номерами ребят из народного ансамбля танца «Дервиш», коллективов городской филармонии, ГДК, театра танца, самих победителей.

Одним из значимых мероприятий вечера стал танцевальный флешмоб.

Фаяз ЮМАГУЗИН