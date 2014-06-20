Фольклорное раздолье и щедрое застолье

Иностранные студенты надолго запомнят Стерлитамак

Человек любознательный всегда будет неравнодушен к иной культуре, обычаям и традициям. В современном мире, где самолёты стирают границы, а глобализация – многовековую идентичность, спрос на приобщение к самобытности племён и народов только увеличивается. Недаром так популярны всевозможные фильмы и

телепередачи под общим названием «Их нравы».

А если культур несколько и познакомиться с ними можно не по экрану телевизора, а вживую? Да ещё поговорить с их носителями обо всём, несмотря на разность языков? Значит, вы попали на фестиваль культуры народов мира!

– В прошлом году мы открыли первый в республике аэрокосмический класс, – говорит директор школы № 31 Светлана Битунова. – Это результат тесного сотрудничества с Уфимским государственным авиационным техническим университетом. Ребята посещали вуз с экскурсиями, занимались в УГАТУ на каникулах точными науками, участвовали в олимпиаде по истории авиации. Этот фестиваль продолжает взаимодействие двух учебных заведений. Сегодня в гости к нам пожаловали иностранные студенты УГАТУ. Они посетят интерактивные площадки народов, живущих в Башкортостане.

Два десятка молодых иностранцев пёстрой толпой поднимаются на второй этаж школы. В Россию они прибыли из Африки, Южной Америки, Азии. Кто-то давно учит русский язык и довольно сносно на нём изъясняется, а кто-то лишь начинает постигать азы великого и могучего. Но и этого минимального запаса хватило, чтобы поздороваться с хозяевами башкирско-татарского «дома» – интерактивной зоны фольклорного раздолья.



Песни, игра на курае приятно ошеломили гостей. Заводные народные танцы увлекли педагогов, учеников и темнокожих студентов в один большой хоровод дружбы. Затем угощались разносолами, к пиалам с кумысом девочки в национальных костюмах вынесли баурсак и чак-чак.

В русском «доме» весело играла балалайка, школьницы в сарафанах и кокошниках встречали улыбками. Гул толпы легко перекрывали звонкоголосые скоморохи. Гостям пришлось поломать головы над загадками, а частушки пели хором, под баян. Фигуры участников праздника отражались в самоваре, увенчанном связкой баранок. Тут же стояли блюда с караваем, блинами и закусками.

Девочки в ярких лентах и цветочных венках, аромат щедро нарезанного сала, вареники в расписной чаше – это украинский «дом». При появлении зарубежных гостей в коридорах школы грянуло «Распрягайте, хлопцы, коней». Иностранцы, как могли, подпевали. Много смеха, шуток вызвала совместная игра «Ручеёк».

Танцами, обрядами, песнями с национальным колоритом развлекали студентов и на других площадках. Там поведали об удмуртском, марийском, чувашском и мордовском народах. Школьники не упустили случая сфотографироваться с необычными гостями, которые и сами с удовольствием делали снимки на память.

В актовом зале иностранцы уже сами рассказывали о себе и родных странах. Али из Ирака говорил о системе образования древних шумеров. Своё родное Конго представил студент Глуар. Первокурсник авиационного университета вьетнамец Тиен мастерски сыграл на флейте, чем сорвал аплодисменты.

– Мы учим иностранных студентов русскому языку с 2003 года, – сообщает руководитель подготовительного отделения УГАТУ Марина Калитаева. – За 15 лет выпустили 250 слушателей – так мы называем ребят в нашем отделении. Откуда приехал новичок – не так уж важно, методики позволяют обучать русскому языку любого. Культурные фестивали, неформальное общение для иноязычных студентов очень полезны. Они приобретают новые контакты, знания о России, чувствуют обратный интерес к их странам. Это мотивирует на дальнейшую работу, повышает самооценку. Студенты переполнены впечатлениями – так им всё понравилось.

– К фестивалю мы готовились около месяца, он уникален для Стерлитамака, – подводит итоги сотрудник информационно-методического центра, председатель Стерлитамакского отделения Русского географического общества Ольга Алиева. – Помимо работников школы № 31 и УГАТУ, в организации фестиваля культуры участвовали отдел образования, наш информационно-методический центр, местное отделение РГО. Были приглашены школьники, осваивающие французский и английский языки, учителя из других школ. Интересно было и детям, и взрослым. Надеюсь, встреча послужит импульсом к более пристальному изучению школьниками географии – как нашей Родины, так и других государств.

Н.ВАВИЛОВ