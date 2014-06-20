Галочка или крестик

Как в Стерлитамаке выбирали Президента страны

В воскресный день мы с фотокорреспондентом побывали на нескольких избирательных участках. На каждом по-своему поощряли гражданскую активность: вручали памятки с номерами полезных служб, раздавали скидочные купоны или дарили девушкам живые цветы. Одно было схожим – председатели УИК, с которыми удалось поговорить, утверждали, что явка превысила все ожидания.

– У нас самый большой участок в городе, зарегистрированы 2,5 тысячи избирателей, – рассказывает секретарь УИК № 733 Татьяна Сиротина. – К 11.30 уже проголосовали 845 человек. К открытию у дверей была очередь из 20 человек. Первому проголосовавшему мы вручили бутылку шампанского. Жители приходят семьями, детям дарим воздушные шарики.

То, что народа непривычно много, заметно и без подсчётов: во двор школы, где находится участок, люди идут беспрерывным потоком. К дверям неспешно направляются мамы с ребятишками, пожилая чета проверяет, с собой ли у них документы. Недоумение сменяется улыбками – взяли.

– Что ставить-то: галочку или крестик? – спрашивает пенсионерка.

– То, что вам удобнее, – отвечают члены УИК.

Бабушка заполняет бюллетень и отдаёт его шестилетней внучке Полине, которая с серьёзным видом опускает лист в урну.

Анастасия Лазарева голосует впервые, девушка пришла сюда вместе с родителями. Дождавшись, когда Анастасия сделает выбор, секретарь комиссии дарит ей стильную обложку для паспорта.

– Самое сложное у нас – отчётность. Подсчитываем голоса до глубокой ночи, – говорит Татьяна Сиротина. – Наблюдатели от кандидатов, если они не ушли до закрытия участка, присутствуют при подсчёте голосов, но в работе комиссии не участвуют. Результаты мы сдаём в ТИК.

Проголосовал на участке № 733 и глава администрации города Владимир Куликов. Он подчеркнул, что выборы Президента РФ – одна из основных обязанностей гражданина, которому небезразличны судьба России, её успехи во внешней и внутренней политике.

Ирек Зарипов голосовал в «Стерлитамак-Арене»

Кроме выборов Президента, на участках организовали рейтинговое голосование: жители могли выбрать одну из пяти городских территорий, которую им бы хотелось видеть благоустроенной. В здании «Стерлитамак-Арены» (УИК № 3460) ответственные лица сообщили: горожане выбирают территории, рядом с которыми они проживают. Семья Томашовых голосует за пешеходную зону по ул.Строителей как раз по этому принципу.

– Мы живём неподалёку, – объясняет глава семейства. – А вообще, хочется, чтобы весь город благоустроили, все проекты интересные.

Воздушные шарики – будущим избирателям

Избирательный участок на территории ВЭГУ оформлен в мягком зелёном цвете: светло-зелёные стены, тёмно-зелёные шторы у кабинок для голосования и даже ковровая дорожка, ведущая к урнам, не выбивается из общей цветовой гаммы. На первом этаже – традиционный буфет и пост студентов медколледжа. Ребята готовы измерить давление всем желающим.

В Стерлитамакском лицее-интернате № 2 председатель УИК Рамиль Шайхутдинов информирует: к 13.30 на участке проголосовало почти 50 процентов избирателей.

– Если осенью людей могли отвлечь от выборов сады-огороды, то сегодня ничто не мешает прийти на участок, – размышляет Рамиль Шайхутдинов. – Самое важное для комиссии – аккуратно заполнить журналы, проследить, чтобы избиратель ничего не перепутал, расписался в нужной графе. Несколько лет назад на очередных выборах был случай, когда гражданин решил, что бюллетень – это его собственность и захотел унести его с собой. Конфликт уладили мирным путём.





Продавец Эльмира Хусаинова – на участке № 747

В этот раз, несмотря на многолюдность избирательных участков, выборы проходили в штатном режиме. Узнав в знакомом силуэте друга, коллегу или соседа, люди даже поздравляли друг друга с праздником.

Дмитрий КИРСАНОВ