Герои Даманского

Почти полвека назад наша страна была в шаге от разрушительной войны с Китаем – в марте 1969 года власти КНР устроили провокацию, отправив на остров Даманский на реке Уссури вооружённых бойцов. На территории, принадлежавшей в то время СССР, их встретили советские пограничники. В ожесточённом конфликте со 2 по 15 марта погибли 58 наших военнослужащих, 94 были ранены. Захватчики из КНР, встретив отчаянное сопротивление, покинули остров. Вооружённые столкновения произошли не случайно – слишком уж явными были намерения китайской стороны взять под свой контроль эти земли, показать СССР, кто здесь хозяин.

Вчера в сквере имени Г.К.Жукова возле монумента пограничникам стерлитамакцы добрым словом вспоминали защитников рубежей, которые не позволили агрессорам из Китая диктовать свои условия.

– Под флаг пограничных войск – смирно! Равнение на флаг! – зычно командует заместитель директора школы № 4 Игорь Саушин. Кадеты с древком чеканят шаг.

– В этот весенний морозный день по доброй традиции мы вспоминаем ребят-пограничников, ценой своих жизней отстоявших целостность нашей Родины, – подчеркнул заместитель главы администрации города Альберт Шайхутдинов. – И мы обязаны рассказывать об этом примере мужества подрастающему поколению.

А молодёжь была рядом: возле обелиска с флагом и чуть в стороне – с гвоздиками в руках. Юноши и девушки из четвёртой школы, ветераны погранвойск почтили минутой молчания память советских бойцов, погибших на острове Даманском.

Слова благодарности и уважения к людям в зелёных фуражках высказал военный комиссар г.Стерлитамака и Стерлитамакского района подполковник Рамиль Хайрутдинов. Он заметил, что соотечественники должны всегда помнить этот подвиг.

Подполковник ФСБ в отставке, участник боевых действий в Афганистане Зуфар Ибрагимов рассказал подробности мартовских столкновений 1969 года и обрисовал международную обстановку тех лет, способствовавшую развитию конфликта.

Демократ Леонов, Иван Стрельников, Юрий Бабанский, Владимир Орехов, Виталий Бубенин – эти солдаты и офицеры за храбрость, проявленную в боях на острове, получили звания Героев Советского Союза. Из них трое – посмертно. По мнению Зуфара Ибрагимова, Даманский для пограничников – это символ мужества, отваги и выполненного долга перед Отечеством.

Церемония завершилась возложением цветов к монументу, посвящённому защитникам наших рубежей.

– На границе редко бывает спокойно. Оттого и служить там – дело почётное, государственной важности, – говорили между собой ветераны погранвойск.

Н.ВАВИЛОВ