Голосует председатель городского Совета ГО г. Стерлитамака Андрей Ширяев

Председатель городского Совета ГО г. Стерлитамак Андрей Ширяев считает, что каждый уважающий себя гражданин России должен определить путь дальнейшего развития страны, проголосовать за того кандидата в Президенты, кому он доверяет.

Напоминаем, избирательные участки работают до 20 часов. Не забудьте паспорт!

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