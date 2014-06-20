Горел диван, люди не пострадали

20 марта в половине второго дня в диспетчерскую поступил звонок – гражданин сообщил о пожаре по ул.Стадионной. Огнём была охвачена квартира, расположенная на втором этаже МКД. При тушении пожара выяснилось, что в помещении горит диван. Скоро пожар был ликвидирован. Огнём повреждены квартира и лестничная клетка. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного курения.

Уважаемые жители, будьте внимательны и осторожны! Напоминаем: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам 101 или 112.

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