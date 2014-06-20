Гостиница для животных “ЗооПланета” предлагает вам передержку для кошек и собак мелких пород.

Уезжаете в отпуск или командировку и не с кем оставить своего питомца? Гостиница для животных “ЗооПланета” предлагает вам передержку для кошек и собак мелких пород. Стоимость проживания от 250 руб/сут. Тел.: 8(3473)303-789, 8(929)754-6900.

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