Гостиница для животных “ЗооПланета” предлагает вам передержку для кошек и собак мелких пород.
Уезжаете в отпуск или командировку и не с кем оставить своего питомца? Гостиница для животных “ЗооПланета” предлагает вам передержку для кошек и собак мелких пород. Стоимость проживания от 250 руб/сут. Тел.: 8(3473)303-789, 8(929)754-6900.
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Автор: Администратор (15 Мар 2018). Рубрика: Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.