Говорили о любви и верности

В первый день весны отмечался башкирский праздник семьи, любви и верности «Етеган» – в центре башкирско-татарской литературы им.А.Инана состоялось литературное кафе с участием местных поэтов и писателей, преподавателей и студентов факультета башкирской и тюркской филологии. После приветствия председателя Курултая башкир г.Стерлитамака Лейсан Юсуповой, студенты – члены литературного кружка «Ашкадар» (на фото), которым руководит кандидат филологических наук поэт Айнур Утяев, открыли творческую часть вечера.

Асия Басырова, Земфира Муллагалиева и другие местные поэты читали свои стихи. Солисты Стерлитамакской филармонии театрально-концертного объединения Зульфия и Рамиль Аубакировы своими выступлениями внесли яркие краски в программу вечера.

А доктор педагогических наук профессор Виля Баймурзина

говорила об общечеловеческих ценностях, на которых держатся семья и общество.

– Сегодня, когда Запад пытается насаждать всюду свои так называемые «духовные ценности», подобные однополым бракам, когда навязывают чуждые традиции и сом-

нительные праздники, – сказала Виля Искандаровна, – со всей остротой встаёт актуальность общечеловеческих принципов.

Она преподнесла в дар библиотеке свою книгу «На перекрёстках семи дорог».

Среди гостей была семья Ягафаровых, которая в этом году отметит 40-летие своего брака. Эту семью, а также чету Аубакировых и Мухамедьяновых организаторы мероприятия отметили почётными грамотами. Завершился праздник поэтическим флешмобом.

Фаяз ЮМАГУЗИН