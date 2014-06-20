Итоговая явка избирателей в Башкирии составила 75,4%

В Башкирии по итогам обработки 99,9% протоколов действующий глава государства получил 77,65% голосов избирателей.Итоговая явка жителей Башкирии составила 75,4%.

По данным организаторов выборов, Павел Грудинин набрал 12,09 % голосов, Владимир Жириновский — 5,02 %, Ксения Собчак — 1,26%.

Остальные кандидаты получили менее 1% голосов избирателей.

Окончательные итоги выборов главы государства по Башкортостану объявит журналистам на брифинге председатель ЦИК РБ Хайдар Валеев сегодня, 19 марта, в 11.00.

ИА «Башинформ»