Итоговая явка избирателей в Башкирии составила 75,4%
В Башкирии по итогам обработки 99,9% протоколов действующий глава государства получил 77,65% голосов избирателей.Итоговая явка жителей Башкирии составила 75,4%.
По данным организаторов выборов, Павел Грудинин набрал 12,09 % голосов, Владимир Жириновский — 5,02 %, Ксения Собчак — 1,26%.
Остальные кандидаты получили менее 1% голосов избирателей.
Окончательные итоги выборов главы государства по Башкортостану объявит журналистам на брифинге председатель ЦИК РБ Хайдар Валеев сегодня, 19 марта, в 11.00.
ИА «Башинформ»
Автор: Администратор (19 Мар 2018). Рубрика: Лента новостей, Политика. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.