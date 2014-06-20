Потомки кожевника ищут следы своего предка

«Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Витальевич Рык, я решил обратиться к вам, поскольку моя бабушка, Нина Александровна Евдокимова, была родом из Стерлитамака, откуда уехала учиться в Ленинград в 1920-е годы. Следом в Ленинград уехали и её сестры Галина и Ирина, а также брат Александр. В 1937 году был арестован их отец Александр Иванович Евдокимов, 1882 года рождения. Родом он из Стерлитамака, русский, образование незаконченное среднее, беспартийный. Работал статистом-экономистом в горкомхозе. Арестован 21 октября 1937 года. По статье 58-10 УК РСФСР расстрелян 16 января 1938 г. Реабилитирован в мае 1958 г.

Их дом был конфискован. Говорят, в нём была открыта начальная школа. Родственники переехали в дом братьев Евдокимовых на ул.Тюремной. Мне очень интересно узнать про своих предков. Из интернета я почерпнул, что род Евдокимовых был достаточно известен в городе, но собственно на этом вся информация и заканчивается».

К сожалению, узнать что-либо новое о кожевниках Евдокимовых нам пока не удалось. В «Реестре недвижимых памятников культурного наследия РБ и их территорий» указан «Кожевенный завод Евдокимова» по ул.Комсомольской, 93. Здание 1896 года постройки, но в плохом состоянии. Нет никаких сведений о том, что в этом доме могла располагаться какая-либо школа. В то же время любопытной представляется информация о том, что после конфискации их дома (вероятно, домов Евдокимовых в городе было несколько) родственники переехали в дом братьев Евдокимовых по улице Тюремной. Ныне это улица Кутузова.

Конечно же, статья 58-10 УК РСФСР не имела никакого отношения к бывшему кожевнику. Ведь она применялась за пропаганду или агитацию, «содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений.., а равно распространение или изготовление, или хранение литературы того же содержания…». Те же действия «при массовых волнениях или с использованием религиозных или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке, или в местностях, объявленных на военном положении» предусматривали вплоть до расстрела с конфискацией. И 56-летний приговорённый кожевник Евдокимов пострадал совершенно невинно.

Ф.ФУАТОВ