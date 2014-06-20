Избирательные участки Башкирии работают в режиме подсчета голосов

Избирательные участки Башкирии перешли в режим работы по подсчету голосов. По предварительным данным, явка избирателей по республике к моменту закрытия участков составила 70%, но это без учета 10 крупных территорий, сообщили в Центризбиркоме.

После окончания голосования члены избирательных комиссии погасили неиспользованные избирательные бюллетени.

«Все действия УИК находятся в поле зрения камер видеонаблюдения», — рассказала секретарь ЦИК РБ Марина Долматова.

Затем члены комиссий приступают к работ со списками избирателей, и лишь за этим следует непосредственно подсчет бюллетеней. Сначала вскрываются переносные ящики, затем стационарные ящики. Все бланки выкладываются на стол смешивается и происходит подсчет голосов по фамилия кандидатов.

По итогам составляется протокол посредством QR-кода. ТИК приняв все протоколы, вводит данные в систему ГАС «Выборы» и доставляет итоговые протоколы в ЦИК РБ. Региональный Центризбирком устанавливает итоги голосования на территории Башкирии.

По словам Марины Долматовой, первые сведения из ТИК начнут поступать после 22 часов.

ИА «Башинформ»