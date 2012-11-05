Выборы в Башкортостане прошли в рамках закона

Серьезных жалоб и обращений по поводу проведения выборов Президента России на территории Башкортостана мы не получали, заявил агентству «Башинформ» член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московского бюро по правам человека Александр Брод.

«Показатели по республике хорошие. По моим данным, еще в дневное время явка избирателей перевалила 50 процентов, — констатировал он. — По поводу инцидента, связанного с тем, что один наблюдатель в вашем регионе представлял сразу несколько кандидатов, то это несущественно и никак не влияет на ход голосования, на искажение его результатов. В целом, избирательный процесс в Башкортостане прошел в рамках закона».

ИА «Башинформ»