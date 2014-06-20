«Киекбаевские чтения» на башкирском, русском и английском языках

Уже в десятый раз на базе гимназии № 3 имени Джалиля Киекбаева – инновационном общеобразовательном учреждении с многолетними традициями, основанными на уважении и любви к родному языку, культуре и Родине, – проводится Республиканская научно-практическая конференция «Киекбаевские чтения», посвящённая Международному дню родного языка, письменности и культуры. В этом году она была посвящена и 100-летию образования Республики Башкортостан.

Конференцию открыли учащиеся гимназии театральной постановкой, призванной заставить молодое поколение задуматься о судьбе родного языка. С приветственным словом к участникам форума обратились заместитель начальника отдела образования администрации города Гульнур Ильметова; кандидат филологических наук, доцент кафедры башкирского и других родных языков и литератур Института развития образования РБ Ахат Ильмухаметов; главный редактор и директор журнала «Учитель Башкортостана», заслуженный работник печати и СМИ РБ Салават Каримов; декан факультета башкирской и тюркской филологии СФ БашГУ Раиса Илишева; директор гимназии, почётный работник общего образования РФ Айгуль Шагисултанова.

На суд экспертной комиссии, в которой работали доценты, профессора, кандидаты и доктора наук, преподаватели вузов, ссузов, общеобразовательных учреждений города и республики, были представлены 122 исследовательские работы учащихся, студентов и преподавателей из 17 районов и 7 городов республики. Юные исследователи защищали свои проекты на башкирском, русском, английском языках.

Не остались в стороне и сами педагоги. Для них был организован конкурс уроков, мастер-классов и внеурочных мероприятий «Инновационные модели изучения научного и литературного наследия Джалиля Киекбаева». В заочном этапе приняли участие более 40 педагогов республики. Лучшей была признана работа учителя башкирского языка и литературы гимназии № 3 С.И.Тимергалиевой по использованию инновационных моделей обучения в современном информационном пространстве. Мастер-класс учителя школы имени М.А.Киняшова (г.Благовещенск) Г.Ф.Давлетбаевой был рекомендован к публикации в журнале «Учитель Башкортостана» главным редактором этого журнала С.Г.Каримовым.

Гости с интересом ознакомились с экспонатами музея Джалиля Киекбаева, в котором представлен богатый материал о жизни, творчестве и научной деятельности выдающегося учёного. Не менее занимательной стала и выставка научно-методического и художественно-эстетического блоков. Научные руководители участников конференции ознакомились с научно-методическими разработками педагогического коллектива гимназии, а у их подопечных неподдельный интерес вызвали работы гимназистов по робототехнике, ментальной арифметике и декоративно-прикладному искусству. Лучшие исследовательские и проектные работы учащихся, студентов и педагогов были отмечены дипломами Института развития образования РБ. Материалы конференции опубликованы в сборнике.

Р.САФАРОВА,

заместитель директора гимназии № 3 имени Джалиля Киекбаева