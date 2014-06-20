Кузница юных Мичуриных, Королёвых и Сеченовых

В Стерлитамаке прошли Ломоносовские чтения

Никита Сергеев и Фидан Юсупов со своим питомцем

СКАЗОЧНОЕ НАЧАЛО

– Ученье – свет, а неучёных – тьма! – жалуется Ивашка царю-батюшке. – Надо с этим что-то делать!

Осознав масштаб проблемы, сказочный самодержец послал трёх богатырей вместе с Ивашкой туда – не знаю куда за знаниями. Встретили на своём пути добры молодцы камень:

– Налево пойдёшь – жену найдёшь, – читает богатырь. – Нет, такого клада нам не надо!

– Направо пойдёшь – деньги найдёшь, – путешественники продолжают изучать указатель. – Денег нам тоже не надо, мы ведь бюджетники. У нас не работа, а призванье!

– Прямо пойдёшь – на Ломоносовские чтения попадёшь, – прочитав последнюю строчку, обрадовались богатыри. – Именно туда нам и нужно!

Такой весёлой сценкой открылась 19 российская научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения», традиционно проходящая в гимназии № 1. На церемонии открытия выступил директор этого учебного заведения Риф Рахимович Тажиев с новостью о том, что с этого года конференция проводится под патронатом Академии наук Республики Башкортостан.

О РАЗНООБРАЗИИ ФОРМ

В секции искусства и эстетики из доклада Александры Нечаевой из Уфы можно узнать о, казалось бы, банальном пластилине, его видах и свойствах. Ученик гимназии № 1 Амир Гареев рассказал, как обычная балалайка стала настоящей семейной реликвией.

В секции химии участники раскрывали неожиданные свойства привычных всем веществ. Шестиклассник школы № 31 Иван Козлов посвятил своё исследование свойствам талой воды и ягод.

Воспитанники Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара Никита Сергеев и Фидан Юсупов принесли с собой своих питомцев – огромных моллюсков из тропической Африки, которым и было посвящено их исследование. Ученик школы № 29 Айназар Хамзин объектом своей работы выбрал башкирских лошадей. Он не только рассказал о том, какую пользу приносят четвероногие друзья человека, чем их лучше кормить и как ухаживать, но и угостил всех участников и жюри в своей секции ароматными и полезными кумысом и казылыком.

Ксения Киселёва, выпускница школы № 29, работавшая в секции психологии, исследовала методы агрессивного маркетинга, негативно воздействующие на неокрепшую детскую психику. Из её доклада присутствующие узнали, что уже в двухлетнем возрасте многие дети требуют игрушки или лакомства определённой торговой марки, а большинство компьютерных игр, открытая или скрытая реклама которых атакует ребят в интернете, содержит сцены насилия и смерти. Наши дети находятся в заложниках у маркетологов – делает заключение Ксения и раздаёт листовки с рекомендациями для родителей, как избежать хитрых ловушек.

САМОРАЗВИТИЕ – ГЛАВНАЯ НАГРАДА

По признанию жюри, уровень работ был таким высоким, что оценивать их было сложно как никогда. В первую очередь судьи оценивали актуальность темы, степень самостоятельности ученика, использованные им методы исследования. Не последнюю роль играли и оформление работ, наличие презентации, наглядного и раздаточного материала, а также ораторское мастерство юного исследователя. Хотя жюри определило победителей, проигравших не было.

К.СЕВОСТЬЯНОВ