Л.Ф.Герасимова: «Чем дольше я живу, тем больше люблю людей»

Визитка

Людмила Фёдоровна Герасимова – преподаватель по эстрадному и академическому вокалу детской музыкальной школы № 3, основатель и руководитель образцового хора мальчиков «Маленький принц», вокального ансамбля «Акварели». Заслуженный работник культуры РБ. Замужем за преподавателем детской художественной школы Сергеем Герасимовым. Вместе с супругом вырастила двоих сыновей. Есть двухлетняя внучка Анастасия.

– Вы можете быть душой компании?

– Могу. Иногда меня в этом качестве бывает слишком много. Уже много лет я организую дни рождения своих близких, а также прочие семейные праздники: составляю программы с конкурсами, развлечениями, песнями и так далее. Началось это ещё в молодости с празднования Нового года. Хотелось не банального застолья, а настоящего праздника. Муж одевался Дедом Морозом, дети охотно рассказывали стихи. Все родные с удовольствием приходили к нам в гости.

В прошлом году нашему старшему сыну Максиму исполнилось 35 лет. И он сам устроил праздник для нас. Каждый год он мне и мужу посвящает стихи собственного сочинения. А на свой юбилей он написал стихи не только нам, но и всем близким родственникам своей жены. И всё получилось здорово! Так что организовывать праздники – это у нас семейное.

– Вы музыкант, ваш муж – художник, а старший сын, выходит, поэт?

– Оба наших сына – талантливые люди. Оба окончили художественную школу. Старший даже был удостоен стипендии Детского фонда имени Ленина за серию графических работ, брал частные уроки игры на фортепиано. И сейчас поёт для своей дочки Настеньки. Художником он не стал, работает в банке. Вместе с семьёй живёт в Уфе.

Младший, Алексей, учился и в музыкальной школе, подавал большие надежды. Но музыка настолько его поглотила, что я, испугавшись за его будущее, забрала сына из школы. Побоялась, что профессия музыканта не даст ему возможности зарабатывать на жизнь. Это моя материнская ошибка. Парень он у нас очень способный, мастер на все руки, сейчас занят организацией собственного дела в Петербурге.

– Что даёт детям музыкальная школа?

– Музыкальное образование нужно каждому ребёнку. Мои ученики могут слушать настоящую музыку. У них другие глаза. И поступки у них другие.

– Что самое опасное в вашей профессии?

– Во-первых, страшно неправильно поставить ученику голос. Я всегда говорю детям на уроке: «Если вы ударите по фортепиано молотком, родители вас, конечно, поругают, но потом купят вам новый инструмент. Но если неправильно поставить голос, то вы навсегда утратите свою уникальность, неповторимость. И другой такой девочки или такого мальчика не будет на свете».

Во-вторых, я испытываю физический страх за своих учеников, когда мы выезжаем на выступления и конкурсы, а выезжать приходится часто. У меня просто гора падает с плеч, когда автобус из аэропорта прибывает в Стерлитамак, и я сдаю своих ребят на руки родителям живыми и здоровыми.

– Кто вы?

– Я – батарейка. Я должна тянуть за собой всех – семью, хор свой, своих сыновей, вокалистов. Я настраиваю их на победы, на достижение новых высот. Мне надо заряжать других своей энергией.

– Трудно ли вам расставаться со старыми вещами?

– Практически невозможно. Я привыкаю к каждой вещи, с которой связано то или иное приятное событие или воспоминание. Эти вещи – свидетели прошлого моей семьи. А то, что вызывает в душе отрицательные эмоции, легко уходит из моей жизни.

– По вашему мнению, люди часто врут?

– Да, конечно, часто. Но я думаю, что самое лёгкое в жизни – не врать, чтобы потом ничего не придумывать и не попадать впросак. Другое дело, что не всегда следует говорить человеку всю правду.

– Это вы про ложь во спасение?

– Именно. Иногда не нужно торопиться говорить ученику, что он безнадёжен. Порой простое слово одобрения даёт ребёнку шанс. У нас встречаются дети со смещённым голосом, так называемые «гудошники». Часто поначалу они не могут повторить и одной ноты. Случается, что со временем у такого ребёнка всё складывается удачно. В моей практике были такие примеры.

Да и мне самой, если честно, не всегда хочется слышать всю правду о себе. Я не выношу критики в свой адрес. Но если это будут замечания, то пусть они носят конкретный характер.

Это у меня из детства. Меня дома никогда не гладили против шерсти. Я росла и вольная, и смелая. Мама была не просто моей мамой, она была моей подружкой. И папа у нас был замечательный.

– А что было потом?

– А потом была жизнь. В 27 лет я осталась полной сиротой. Хорошо, что тогда я уже была замужем и родила первого сына. Иначе я бы просто потерялась в этой жизни.

– Можно ли научить человека быть справедливым? А милосердным?

– Мне кажется, что милосердие – это от рождения. Человек или в состоянии жалеть других, или нет. Правда, есть люди, которые просто не способны проявлять свои чувства. Этому, наверное, можно и нужно учить.

А без справедливости в моей работе просто никак не обойтись. Если я буду не справедлива к своим мальчикам, то они этого терпеть не станут, просто прекратят ходить на хор. Поэтому я должна ровно относиться ко всем детям. И не давать поблажки тем мальчикам, которые ездят со мной. Да, они много работают, репетируют, но к ним я буду так же строга и требовательна, как и ко всем остальным.

– У вас получается быть справедливой?

– Да, получается. У меня нет любимчиков.

– Какой иностранный язык вы хотели бы знать в совершенстве?

– Английский, конечно. В школе я учила немецкий, а все мои вокалисты поют по-английски. Но не только поэтому.

Моя бывшая ученица, ныне студентка ГИТИСа, пришла ко мне в гостиницу в Сочи, где мы с хором готовились к выступлению на открытии Олимпиады. И вызвалась помочь мне нести коробку с костюмами. Едем мы с ней в лифте, я с дамской сумочкой в руке, а моя ученица – с огромной коробкой. И тут в лифт входит респектабельный мужчина и что-то спрашивает у меня по-английски. Я, к своему стыду, ничего не могу ответить. И вдруг моя помощница, мой паж с огромной коробкой в руках, на чистом английском обстоятельно отвечает нашему спутнику. Я была готова сквозь землю провалиться! Быть безъязыкой в современном мире тяжело.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 3 марта 2018 года)

Марина ВОРОНОВА