Лучшие гитаристы – из Стерлитамака

26 февраля в Салавате прошёл зональный конкурс юных музыкантов «Зимние фантазии», в котором участвовали коллективы детских музыкальных школ и школ искусств со всего юга республики.

В номинации «Учитель – ученик» выступил образцовый ансамбль «Гитара плюс…» Стерлитамакской детской школы искусств под руководством заслуженного работника культуры РБ А.А.Рябчикова. Блестяще отыграв джазовую «Фантазию на тему песни Б.Мокроусова «Московские окна» (в обработке И.Нагуевского) и энергичную «Жигу» С.Л.Вейса, гитаристы завоевали диплом лауреата I степени.

Ансамбль состоит из 10 человек, самому младшему участнику – 10 лет. «Это новое поколение музыкантов, – говорит Анатолий Алексеевич Рябчиков. – В этом составе ансамбль играет всего лишь полгода».

В этом же конкурсе в номинации «Дуэты» второе место заняли баянисты Егор Бражкин и Артём Тимофеев (преподаватели Т.П.Шелдыбаева, Е.В.Кононова, ДШИ), дипломантами стали аккордеонисты Арина Кинзябулатова и Эдгар Габидуллин (преподаватель О.М.Синявина, ДШИ).

Гузель СИТДИКОВА