Лёгкая атлетика

Легкоатлеты Стерлитамака участвовали во Всероссийском турнире, посвящённом Дню защитника Отечества. Соревнования проводились в Татарстане в спортивном комплексе «Олимп».

Первыми в борьбу вступили спортсмены 2000 и 1999 годов рождения на дистанции 1 миля (1609 метров). Лидерство с первых метров захватил студент Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса Айрат Ишмухаметов: выиграв забег, он задал хороший настрой всем нашим спортсменам. В забеге сильнейших девушек на милю третий результат показала Гульназ Тагирова (СКФКУиС). Василий Ишмурзин стал серебряным призёром в беге на 300 метров, а Екатерина Колкотина победила на этой дистанции; на тысячеметровке бронзовую медаль завоевал Геннадий Мурзашев (все они – студенты колледжа физической культуры).

В возрастной группе легкоатлетов 2001-2002 гг.р. победительницей в беге на 300 метров стала ученица гимназии № 2 Ксения Спиридонова, второй финишировала Екатерина Панкратова (гимназия № 1).

Олег ПЕРШИН