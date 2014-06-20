«Меня нянчили будущие актёры»

Юлия Шабаева на сцене и в жизни

Актриса Стерлитамакского русского драматического театра Юлия Александровна Шабаева играла принцесс, снегурочек, сказочных животных и даже потерянную совесть. Но какую бы роль ни исполняла артистка, как только она появлялась на сцене, зрители – и взрослые, и дети – начинали улыбаться. Всех завораживали жизнерадостность, детская наивность и удивительная непосредственность её героев и героинь. Казалось, амплуа найдено.

Но однажды Юлия сыграла Веру Гавриловну в постановке Линаса Зайкаускаса «Страсти» по рассказу А.П.Чехова. Спектакль вызвал настоящую бурю: кто-то им безмерно восхищался, а кто-то обрушивал страстную критику. Несомненно одно: Вера Гавриловна покорила и непримиримых критиков, и восторженных поклонников произведения прибалтийского режиссёра. Эта нежная, чистая девушка, готовая пожертвовать всем ради любви, обладала редким тактом и удивительным достоинством. Не будь у самой Юлии таких качеств, и Вера Гавриловна стала бы иной.

Разными путями люди приходят в театр и становятся актёрами. Юля не выбирала дорогу – она выросла за кулисами. Её родители много лет служат в Стерлитамакском русском драматическом театре.

– Когда папа (актёр и режиссёр Александр Сергеевич Шабаев) учился в Уфимском институте искусств, – рассказывает Юлия, – мы жили в общежитии. Меня нянчили студенты – будущие актёры. Я была любимицей папиной однокурсницы Наили Сафаргуловой. Она руководила Салаватским государственным башкирским театром. Конечно, раннего детства я не помню. Так родители рассказывали. Мои первые воспоминания связаны с театральными чудесами. Трудно описать восхищение, когда у меня на глазах протыкали воздушный шарик, а он оставался целым. Или, например, Геннадий Андреевич Муштаков играл тигра в спектакле Константина Дмитриевича Хотяновского. На спине у него были липучки, когда их отдирали, появлялись полоски – так тигр из обыкновенного превращался в полосатого! У папы в постановке «Снежная королева» умирали и оживали розы. Это было настоящее волшебство! В мире театра из самых обыкновенных вещей рождаются чудеса. Ребята обожают такие магические превращения. В детстве я без устали смотрела все репетиции, все спектакли. Папа играл в то время Шарикова («Собачье сердце»), Костомарова («Анфиса»), Фабрицио («Трактирщица»)…

– Юлия, в то время, кроме Александра Сергеевича, у вас был любимый актёр?

– В детстве очень любила Муштакова. Он мне нравился и как артист, и как человек. Впрочем, тогда я не разделяла эти понятия.

– Геннадий Андреевич всегда имел армию поклонниц. В спектакле К.Д.Хотяновского «Отелло» ему никак не давалась ревность. Неведомое для него чувство.

– Его обожали не только взрослые зрители, но и дети за весёлый нрав, артистизм, умение найти со всеми общий язык.

– Ваша первая роль?

– Принцесса Эльза – первая серьёзная роль – в спектакле «Снежная королева», который поставил папа. Чудесный спектакль. А какие актёры там играли! Рассказчик – Геннадий Муштаков, Снежная королева – Светлана Патраева, Маленькая Разбойница – Светлана Гиниятуллина. Но впервые меня ввели в спектакль «Волк в гамаке». Я играла бедного Ослика, сломавшего ногу.

– Эпоха принцесс и других сказочных героев закончилась, когда вы сыграли Веру Гавриловну?

– Когда режиссёр Зайкаускас выбрал меня на эту роль, не поверила: я буду играть чеховскую героиню. Какие были дивные репетиции! Режиссёр собрал нас, объяснил что к чему, и началась работа. Тогда удалось поймать драгоценный миг творчества. Даже расходиться не хотелось.

– Чем же вас так очаровала Вера Гавриловна?

– Сейчас мало таких девушек. Вера – ранимый, тонко чувствующий человек. Она стремится к любви, но достоинства при этом не теряет. Мне очень хотелось быть похожей на неё.

– Вера полюбила, но не сумела простить?

– Дело не в этом. Человек, которого Вера полюбила, сбежал, но, опомнившись, вернулся. У неё же к тому моменту всё перегорело. Любовь переплавилась в горечь разочарования.

Однако по-настоящему период сказочных персонажей закончился для меня с приходом Людмилы Олеговны Исмайловой. Мало того, что она разглядела, кто из нас на что способен, но и сумела все наши таланты реализовать. Сейчас мы получаем достойные роли, и это здорово!

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 27 марта 2018 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА