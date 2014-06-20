Мэр Владимир Куликов: «Явка была хорошей»

На брифинге глава админист-рации Владимир Куликов подвёл итоги прошедших выборов Президента России в Стерлитамаке. Владимир Иванович подчеркнул, что явка избирателей превысила 70 процентов (70,23):

– Я сам стоял в небольшой очереди, дожидаясь возможности проголосовать. Владимир Путин в Стерлитамаке набрал 75,86 процента, Павел Грудинин – 10,83; Владимир Жириновский – 5,89; Сергей Бабурин – 1,34; Ксения Собчак – 1,56; Максим Сурайкин – 1,09; Борис Титов – 1,21; Григорий Явлинский – 1,66; 0,57 процента бюллетеней признаны недействительными. В нашем городе выборы прошли без серьёзных чрезвычайных ситуаций. Всем ответственным за организацию избирательного процесса большое спасибо за работу.

В Стерлитамаке 18 марта работали 120 избирательных участков, 6 из них образованы в местах временного пребывания граждан (это больницы и СИЗО). В день выборов Президента России в нашем городе насчитывалось 202270 избирателей. На избирательных участках присутствовали наблюдатели от разных кандидатов и разных партий, а также члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса и общественные наблюдатели. С 17 марта и до окончания процедуры подсчёта голосов в Стерлитамаке работали международные наблюдатели от миссии ОБСЕ. Серьёзных жалоб в адрес ТИК г.Стерлитамака в процессе голосования и при подсчёте голосов не поступало.

В Республике Башкортостан Владимир Путин набрал 77,69 процента голосов: районы традиционно проголосовали активнее.

Итоги выборов официально утверждаются Центральной избирательной комиссией России.

Гузель СИТДИКОВА