Молочная автолавка – проект возрождения села

Поддержав наш проект “Молочная автолавка” и покупая настоящее деревенское молоко, ты помогаешь российскому селу. Корова издавна считалась кормилицей сельского жителя.

Цель проекта “Молочная автолавка”

– возрождение российского села;

– увеличение объемов сельскохозяйственного производства в крестьянских подворьях (ЛПХ, КФХ) и переориентация их производства на рынок;

– налаживание каналов сбыта произведенных в крестьянских подворьях натуральных продуктов питания.

Социальная миссия нашего проекта

Наш проект выполняет важную социальную миссию: обеспечение стабильным доходом селян, много лет страдающих от безработицы, путем организации сбыта произведенных в их крестьянских подворьях натуральных продуктов питания. За счет этих доходов родители смогут одеть и обуть своих детей, подготовить их к школе, купив необходимые школьные принадлежности, а также решать свои другие насущные проблемы.

Для чего необходимо организовать сбор произведенных в крестьянских подворьях натуральных продуктов питания (молоко, молочные продукты, мясо птиц и животных, куриные яйца и т.д.) и их поставку для реализации в города.

Инициатор проекта

Данный проект разработан и реализуется по инициативе членов некоммерческой организации: Сельскохозяйственного потребительского снабженческо – сбытового и перерабатывающего кооператива “БашЭкоАгроПродукт” Зианчуринского района Республики Башкортостан.

Место реализации проекта

В предгорьях Южного Урала, на самом стыке Европы и Азии, среди гор и лесов, где текут чистейшие горные форелевые речки, вдали от крупных городов и промышленных центров, в селе Бикбау и в деревне Башкирская Ургинка Зианчуринского района Республики Башкортостан живут замечательные люди: трудолюбивые и любящие природу родного края.

Когда то, в пору советской власти, здесь кипела жизнь и жители этих сел ударно трудились в колхозе “Заветы Ильича” (колхоз-миллионер) и в колхозе им. Карла Маркса. Распад СССР привел к банкротству вышеуказанных хозяйств. Из-за безработицы часть трудоспособного населения потянулась на Севера и в большие города, а в селах остались самые преданные к своей малой родине и не боящиеся тяжелого крестьянского труда селяне.

Несмотря на все эти невзгоды, вызванных распадом великой страны, селяне выстояли, приспособились к нынешней ситуации. В настоящее время во многих личных подсобных хозяйствах по 3-4 дойных коров, много коз, овец и птиц. И в этих своих личных подсобных хозяйствах селяне производят по настоящему экологически чистые продукты питания: молоко, молочные продукты, мясо птиц и животных (говядина, баранина), без применения каких либо антибиотиков и без подкормки животных прочей химией.

Какие шаги сделаны нами для успешной реализации проекта ?

В феврале 2016 года по инициативе самых активных жителей села Бикбау и деревни Башкирская Ургинка был организован наш сельскохозяйственный потребительский кооператив. За два года деятельности наш кооператив добился немалого:

– в судебном порядке оформили в собственность кооператива бесхозное здание зерносклада площадью 528 кв.метров в селе Бикбау:

– выкупили у предприятия-банкрота в собственность кооператива 3 единицы сельхозтехники и навесное оборудование:

– ввели в оборот более 700 га заброшенных полей и там начали выращивать люпин, сорго, ячмень и овес, из которых будем производить высококалорийные комбикорма для животных и птиц:

– в январе текущего года закупили и начали монтаж комбикормовой линии в здании зерносклада села Бикбау.

Для чего нужна нашему проекту Ваша поддержка ?

Скоро весна и начнется сезон “большого молока”. Для того, чтоб молоко, молочные продукты (как и другие продукты питания), произведенные трудолюбивыми селянами, не пропадали и ими могли полакомиться горожане, необходимо организовать регулярную поставку и реализацию “с колес” свежих натуральных продуктов питания в городах по доступным ценам.

Для этого нам необходимо приобрести авторефрижератор, стоимостью 1 450 000 рублей:

а также молочную цистерню-прицеп с охладителем, стоимостью 550 000 рублей:

Мы планировали заработать деньги на их покупку самостоятельно и очень рассчитывали на хороший урожай сорго, подсолнечника и люпина. Однако на Южном Урале весна и лето прошлого года выдались крайне суровыми: постоянные холодные дожди и нехарактерные для лета низкие температуры воздуха не позволили нам получить хороший урожай таких солнце- и тепло- любивых культур, как сорго и подсолнечник.

Мы также обращались в банковские учреждения: и в Россельхозбанк, и в Сбербанк, и в другие банки по поводу предоставления долгосрочного инвестиционного кредита сроком на 5 лет. Однако банки отказывают в предоставлении кредита по следующим причинам: 1) наш кооператив не является коммерческой организацией и юридически у кооператива нет источников для погашения процентов и основного тела кредита; 2) наш кооператив работает менее 3-х лет, то есть у нашего кооператива недостаточная банковская история.

Для успешной реализации нашего проекта необходимо дополнительно изыскать 800 000 рублей, так как 1 200 000 рублей (то есть 60 % от запланированной суммы инвестиций в размере 2 000 000 рублей) у нашего кооператива имеются, зарезервированы на нашем казначейском счете. Кроме того, руководству кооператива в Сбербанке одобрен потребительский кредит на сумму 580 000 рублей, который также будет направлен на покупку авторефрижератора и цистерны-прицепа с охладителем. Необходимы дополнительно найти 220 000 рублей (2 000 000 – 1 200 000 – 580 000).

Таким образом, для реализации вышеуказанного проекта нам нужны всего лишь 242 000 рублей(220 000 + 10 % сервисной комиссии).

По данной причине мы вынуждены обратиться за помощью к Вам:

помогите нам в сборе недостающей суммы для покупки авторефрижератора и молочной цистерны-прицепа с охладителем.

Мы очень надеемся, что Вы, уважаемые акционеры проекта, не останетесь равнодушными к нашей просьбе.

Как Вы можете поддержать наш проект ?

1. Вы можете поддержать наш проект любой суммой, с вознаграждением или без – так мы скорее сможем приступить к работе. В качестве вознаграждения мы предлагаем нашу продукцию: экологически чистые семена зерновых культур, которых мы выращиваем на горных полях Южного Урала, а также башкирский мёд цветочный. Да, нам очень хочется угостить Вас нашей продукцией, чтоб Вы попробовали вкус настоящего молока и деревенской сметаны, как и мясных деликатесов. Но, увы, у натуральных продуктов питания крайне ограниченный срок хранения, Почтой России их не отправишь в Москву или на Крайний Север.

2. Вы можете профинансировать выращивание бычка или жеребца, через полтора года став владельцем великолепного коня или здоровенного бычка, которым вольны распорядиться по своему усмотрению.

3. Вы можете профинансировать выращивание птиц и в последующем угостить великолепной гусятиной или курятиной детей-сирот из подшефного нам детского приюта.

4. Если Вы журналист или блогер, то можете написать о нас. Благодаря Вам о нашем проекте, направленном на возрождение российского села, узнает много людей!