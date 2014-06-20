Моя кукла

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Моя кукла» посвящён 100-летию системы дополнительного образования в России и Году семьи в Республике Башкортостан и проводится в очной и заочной формах. Заявки для участия в очной форме принимаются до 13 апреля, в заочной форме – до 30 апреля.

На конкурс принимаются куклы размером от 10 см до 1 метра, выполненные в самых различных техниках. Оценивать конкурсные работы будут по следующим номинациям: «Традиционная кукла», «Национальная кукла», «Кукла в стиле модерн» (фантазия без границ), «Коллективная работа».

Для участия в очном конкурса необходимо предоставить конкурсную работу и заявку по адресу: ул.А.Невского, 27 в центр развития творчества детей и юношества (ост. «Улица Л.Толстого»).

Для участия в заочном конкурсе необходимо выслать заявку и конкурсный материал на e-mail: centr_str@mail.ru.