На крыльях народных сказаний и легенд

Подведены итоги конкурса детского творчества

В начале марта в просторные залы городской картинной галереи ворвался настоящий праздник. Здесь запахло солнцем, весной, радостью, мечтой – всем тем, что обычно сопровождает экспозиции, созданные из детских работ.

Азалия Сайфуллина. «Сказка о царе Салтане»

– 20 февраля в стенах Стерлитамакской художественной школы № 1 в пятый раз был проведён открытый республиканский конкурс детского художественного творчества «Крылатые легенды народов Башкортостана» по мотивам сказаний, легенд, эпосов народов, населяющих нашу республику, – рассказывает координатор конкурса, завуч ДХШ № 1 Марина Чистякова. – На конкурс были представлены 1238 тематических работ из 54 городов и районов Башкирии, выполненных в различных, порой уникальных техниках. Профессиональным жюри под председательством заслуженного художника РБ, директора Ишимбайской картинной галереи Рафаэля Кадырова были определены лучшие работы в разных номинациях и четырёх возрастных категориях. На конкурс отобрали 416 работ, которые с 6 по 25 марта будут выставлены в городской картинной галерее. Авторы почти половины из них стали лауреатами первой, второй и третьей степеней, остальные отмечены поощрительными дипломами. Профессиональные художники и педагоги отмечают очень высокий уровень работ, прошедших конкурсный отбор. Воспитанники художественных школ и детских школ искусств из Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, Бирска, Салавата, Ишимбая, Бакалов, Баймака, Кандров, Наумовки и других населённых пунктов республики порадовали устроителей конкурса и обычных зрителей талантливыми, яркими и самобытными работами. Живопись и бумагопластика, печатная, цветная и чёрно-белая графика, папье-маше и текстиль, войлок и гобелен, батик, резьба по дереву и керамика – такое разнообразие техник нечасто встретишь на одной выставке.

Скульптурная композиция из папье-маше «Баба-Яга и её ворона», выполненная 11-летней Жасмин Минибаевой из Стерлитамака, – настоящий шедевр детского творчества, удостоенный первого места. Среди работ, отмеченных жюри дипломами первой степени, – войлочное панно «Иэйлсу» 9-летних Динары Атановой и Лилии Мазгаровой из Сибая. 13-летняя Дарья Дмитриева из ДХШ Стерлитамака удостоена первого места за отличную графическую работу «Жадный бай и аист». 12-летняя Вера Самохина из Благовещенска – автор работы «Волк и пёс», отмеченной поощрительным призом.

Гран-при конкурса – у автора монументальной керамической композиции «Батыр» 14-летней Анны Зайниевой, учащейся ДХШ № 1 Стерлитамака (преподаватель А.И.Шиканов). Кстати, юные художники из Стерлитамака чаще других отмечались жюри за свои рисунки, куклы, панно и поделки. Трудно пройти мимо замечательных работ «Лисичка-сестричка и волк» 8-летней Лауры Абдуллиной, «Луна и Зухра» 8-летнего Романа Герасимова, «Богатырь побеждает змея» 9-летней Саши Нефёдовой, «Легенда о курае» 7-летнего Тимура Зайнуллина и многих других.

Анна Зайниева – обладатель Гран-при

Вся наша республика талантами не обижена. Горячий батик «Олени» 13-летней Алисы Асташовой из Сибая, ковровая вышивка «В стране счастья» 14-летней Элины Камашевой из села Исмаилово и панно из текстиля «Петушок – золотой гребешок» 13-летнего Рустама Хамова из Нефтекамска недаром удостоены самых высоких мест. К удачам можно смело отнести граттаж 9-летней Ярославы Миляковой из села Амзя, графику «Принцесса на горошине» 10-летней Эвелины Гарифуллиной из Октябрьского, сухую пастель «Акбузат» 14-летнего Руслана Биктова из Стерлибашево. Умиляет коллективная работа «Кони Башкирии», созданная руками учащихся детской школы искусств Стерлитамакского района, – юрты из расшитой ткани, вязаные лошадки всех мастей, пасущиеся неподалёку. Столько в этом любви к родному краю!

Евгений Антипин. «Заячья избушка»

Ещё одним знаковым для открытия экспозиции событием стало награждение двух десятков учащихся ДХШ Стерлитамака специальными призами от группы компаний «Риком».

– Наша компания объявила конкурс детских рисунков на тему «Город строится», – говорит Лира Бикмухаметова, руководитель отдела персонала. – И вскоре мы получили от ребят более восьмидесяти работ. Самые лучшие из них украсят офис нашей компании, чтобы все знали, что строить дома в нашем городе – большое и благородное дело.

Среди отмеченных группой компаний «Риком» юных авторов – Григорий Барышев, Михаил Филиппов, Елизавета Каримова, Алёна Гулынина и Полина Чиликина. Ребята признаются, что участвовали в конкурсе с удовольствием:

– Мы любим Стерлитамак. И нам интересно не только наблюдать за тем, как быстро он растёт и хорошеет, но и фиксировать это на бумаге.

Марина ВОРОНОВА