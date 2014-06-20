На прогнозы надейся, а технику готовь

Прошёл смотр аварийно-спасательных бригад

– Весны нет, – жалуется мужчина своему знакомому. Тот понимающе кивает – последняя треть марта на носу, а по утрам свирепствуют морозы, недавно выпал снег. Зато на белом полотне отлично просматриваются следы большегрузных машин, ведущие к площади перед КДЦ «Сода». Здесь автобусы, грузовики и спецтехника выстраиваются в один длинный ряд. Так готовятся к ежегодному смотру аварийно-спасательные бригады, действующие в период паводка. Тот, кто реалистично смотрит на мир, знает: весна и её последствия никуда от нас не денутся.

Каждое подразделение выступило с коротким докладом. Первый заместитель главы администрации, председатель комиссии по ликвидации ЧС Юрий Тротт поговорил со всеми командирами бригад. Обязательно интересовался количеством новичков и наличием опыта. В смотре также участвовал заместитель начальника аварийно-спасательной службы города Ирик Суняев.

Пост АО «Красный пролетарий» находится на улице Дежнёва. Это частный сектор у реки Стерли. Бригада предприятия уже побывала на месте будущей дислокации, изучила обстановку.

– Команда у вас молодая, подайте заявку, чтобы мы провели с вами тренировку, – сказал краснопролетарцам Ирик Суняев.

Аварийно-паводковая бригада БСК дежурит на Стерле от моста до моста – от ул.23 Мая до ул.Худайбердина. Состав давно сформирован.

– В прошлом году мы почистили реку и её берега, думаю, этим облегчили вам задачу, – заметил Юрий Тротт.

Водолазные костюмы, баллоны с воздухом, мощный светильник – средства аварийно-спасательной службы отличаются от снаряжения других участников. По словам Ирика Суняева, на площади представлена лишь малая их часть. Например, есть квадрокоптер для осмотра зон подтопления. Под надзором городских спасателей обширная территория – всё Заашкадарье, включая садоводческие массивы. В случае опасности жителей и садоводов оповестят по громкой связи.

Свои плавсредства, защиту от холода и ледяной воды, генераторы, насосы и прочую технику показали и другие организации. Даже частная лодочная станция, устраивающая в тёплое время года прогулки по реке, не осталась в стороне. Что-то из оборудования проверили на работоспособность. Один из генераторов завёлся не сразу, поэтому нужно проверить технику.





Комиссия также проинспектировала бригады, у которых нет постоянного места дислокации на паводковой территории. Но служба водоканала, пожарные, газовики, медики и связисты смогут помочь в трудной ситуации.

– Бригады показали хороший уровень подготовки, – сообщил первый вице-мэр Юрий Тротт. – Подразделения знают свои задачи, оборудование исправно. Конечно, будем надеяться, что всё ограничится тренировками. Уровень паводка ожидается минимальный, но Министерство природопользования и экологии РБ предостерегает от оптимистичных прогнозов. Ещё могут выпасть обильные осадки, тогда ситуация изменится. В любом случае мы должны быть готовы спасти горожан от большой воды.

Владимир ПАРФИРОВ