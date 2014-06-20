«Не могли пройти мимо!»

В Стерлитамаке почтили память погибших в Кемерово

В прошедшее воскресенье в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». Вначале ленты информ-агентств писали о пожаре как о рядовом событии, к вечеру дошли сообщения о первых жертвах. Шокирующая до слёз и бездонной горечи картина прояснилась в понедельник – тогда стало известно о десятках погибших, список которых регулярно пополнялся. Всего, по официальным данным, пожар в «Зимней вишне» унёс жизни 64 человек. Две трети из них – дети, попавшие в ловушку запертых кинотеатров.

Во вторник, 27 марта, в городах России прошли акции скорби и солидарности с жителями Кузбасса. Аналогичные мероприятия состоялись в Одессе, Праге, Абхазии. В Уфе образовалось несколько народных мемориалов. Вечером у памятника Солдату-победителю акцию памяти поддержали стерлитамакцы.

Людей, направлявшихся к месту сбора, можно было опознать издалека – они несли цветы. С ромашками идут юные девушки, мальчишки зажали в стынущих ладошках по две розы, окаймлённые чёрной лентой. У подножия Солдата-победителя зажигаются огоньки траурных свечей. Дошкольник усаживает плюшевого слона между бурым медведем и рыжим львёнком. Мягкие игрушки, бутылка с водой и живые цветы многое объясняют без слов (на снимке).

По словам очевидцев, акция в Стерлитамаке возникла стихийно: предложение возникло в социальных сетях, его подхватили. Другие ничего об этом не знали, случайно увидели и не могли пройти мимо.

– Подруга из Кумертау позвонила, рассказала о сборе у Вечного огня. Конечно, я пришла, – говорит женщина.

Передние ряды возле свечей, кажется, хранят одну бесконечную минуту молчания. Если чей-то карман будоражит зазвонивший телефон, вызываемый абонент удаляется для разговора на приличное расстояние. Некоторые граждане расстаются с цветами не сразу: постоят в общей толпе, будто набираются моральных сил, а потом кивают друг другу – мол, всё, идём возлагать?

– Папа, зачем мы стоим? – дёргает за рукав мужчину пятилетний сынишка. – Ждём, когда свечи погаснут? Или караулим, чтобы не погасли?

Мужчина не отзывается и только крепче притягивает к себе мальчугана.

Молодой человек и его девушка долго, почти десять минут, безотрывно смотрят на памятник. Их можно понять – в такие моменты начинаешь остро дорожить теми, кого любишь. Сопереживание чужому горю усиливает эти чувства. Наконец, пара возвращается к явно заскучавшим друзьям.

– Как не прийти сюда, не соболезновать? – недоумевает пенсионерка Екатерина Ивановна. – Я, когда узнала о кемеровской трагедии, места себе не находила. Безумно жаль сгоревших детей и других погибших тоже. Всё думаю, почему безопасностью людей озаботились только после их смерти?! Как представлю, если бы мой внук там был…

Женщина не договаривает, плачет.

Солнце прощается с нами до утра. Погода, так и не решившая, весенняя она или нет, обдаёт лица крепчающим на глазах морозом. Под слоем вновь возложенных игрушек и цветов уже не разглядеть ни серого слона, ни рыжего львёнка.

Горожане продолжали идти к Вечному огню…

Среда была объявлена в России днём общенационального траура в память о погибших в Кемерово.

Владимир ПАРФИРОВ