О бедной собаке замолвите слово

Общественная палата – о защите животных

Эту жуткую историю я услышала от режиссёра К.Д.Хотяновского. Рядом с его домом, трудно определить, где – в укромном уголке пряталась бездомная собака с новорождёнными щенятами. Добрые люди подкармливали многочисленное семейство. На беду, в одной из соседних многоэтажек жили молодые люди – владельцы бойцовских собак, которых они науськивали на бродячих животных. Выследили они и мамашу малышей – разорвали на части!

Шестерых щенят забрал к себе Константин Дмитриевич. Постепенно одного за другим раздал знакомым. Закончив рассказывать, он воскликнул:

– Но почему возможна такая дикая жестокость! Неужели негодяи останутся безнаказанными?

За разъяснениями мы обратились к заместителю председателя Общественной палаты эксперту Министерства юстиции РФ Татьяне Николаевне Пьяных:

– В Общественной палате руковожу работой комиссии, которая занимается вопросами ЖКХ и благоустройства города. Из частных проблем мы сформулировали общую задачу и определили пути её решения в специально разработанной программе. Один из её пунктов – «Безнадзорные животные как фактор городской среды». К счастью, в Стерлитамаке есть активные волонтёры – защитники животных. У них много отличных идей, и выступают они единым фронтом. Многие из них содержат приюты, стараются как лекциями, так и наглядной агитацией воспитать у горожан ответственное отношение к животным. К сожалению, не все умеют правильно сформулировать законность требований и применяемых методов защиты животных, не все могут услышать друг друга, понять проблему и начать решать её.

Если говорить о работе нашей комиссии, то мы планируем привлечь педагогов для проведения классных часов об ответственном и гуманном отношении к животным, подключить СМИ, способствовать организации частных приютов. Мечтаем открыть кафе с кошками, кафе с собаками, куда могут прийти, можно с детьми, желающие пообщаться с животными: поиграть, погладить, приласкать. Сейчас нет никакой информации о наших планах и деятельности волонтёров. В городе мало кто знает о кастрации и стерилизации животных. Огромную роль играют агитационные листовки. Наши волонтёры уже выпустили несколько, например, «Кастрация животных: мифы и факты», «Хочешь помочь бездомным животным?»…

– Стерлитамакские зооволонтёры начали анкетирование населения, которое поможет выяснить, как относятся горожане к бездомным животным и что готовы сделать для них. Какие там вопросы?

– Приведу лишь несколько. Например, поддерживаете ли вы создание приютов для животных (да, нет); кто должен их финансировать (государство, благотворительные фонды, совместное финансирование, прочие источники); готовы ли вы помогать – если да, то чем; как часто вы готовы оказывать помощь?

Есть несколько приемлемых способов сокращения числа бездомных животных: можно сдать в приют, стерилизовать, в крайнем случае – гуманное умерщвление.

– Многие считают, что стерилизация лишает животных полноценной жизни, превращая их в живые игрушки хозяев.

– Перечислю плюсы стерилизации как для питомцев, так и для хозяев. Результаты исследований показали, что кастрированные собаки и коты живут в среднем на полтора года дольше. Стерилизация самок позволяет предотвратить такие заболевания, как пиометра (гнойное заболевание матки), эндометрит, опухоли яичников и рак матки, а также снизить риск рака молочных желёз, в особенности если животное было стерилизовано до наступления половой зрелости. Кастрация самцов предотвращает развитие опухолей простаты. Плюсы для хозяина: кастрированные животные реже убегают, не ввязываются в драки, более послушны и спокойны.

– Что, кроме листовок и анкет, вы намерены использовать для информирования населения?

– Баннеры со слоганом, призывающим не выбрасывать животных, а также с адресами и телефонами пунктов кастрации и стерилизации. Такую же информацию запускаем в интернет. Собственно, наша работа развернулась по трём направлениям – это образовательная деятельность, законодательная (обсуждение и применение закона о защите животных РФ) и реальные дела.

Евгения ДЬЯКОНОВА