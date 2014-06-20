О мерах соцподдержки

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», в соответствии с которым предусмотрена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка.

Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребёнок (родной, усыновлённый) рождён, начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации, и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Башкортостан в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (размер прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года составил 14247 рублей). Доходы учитываются за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

Размер ежемесячной выплаты устанавливается ежегодно в размере прожиточного минимума для детей за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В 2018 году она составляет 8892 рубля.

Ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребёнка по день достижения полутора лет, если обращение за ней последует не позднее 6 месяцев со дня рождения ребёнка. В остальных случаях – со дня подачи заявления.

При обращении заявителя в первый раз пособие назначается на срок 1 год.

По истечении срока заявитель должен будет представить документы для назначения пособия по день исполнения ребёнку полутора лет.

Указом Главы Республики Башкортостан от 20.12.2017 года № УГ-259 «О мерах по совершенствованию социальной поддержки многодетных семей в Республике Башкортостан» с 1.01.2018 года для многодетных семей, проживающих на территории Республики Башкортостан, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума для детей, установленной в соответствии с частями 1 и 2 статьи 4 Закона Республики Башкортостан «О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан», предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 8993 рубля на каждого ребёнка, рождённого в 2018 году третьим или последующим, в возрасте до трёх лет включительно (далее – ЕДВ). Разработано соответствующее Положение о порядке предоставления ЕДВ.

Назначение ЕДВ производится на 12 месяцев, начиная с месяца рождения, если обращение последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка. При обращении по истечении шести месяцев назначается за прошлое время не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении ЕДВ со всеми документами, подлежащими представлению лично. По истечении 12 месяцев при представлении документов в течение последнего календарного месяца выплаты ЕДВ или в течение календарного месяца, следующего за месяцем окончания выплаты, продление выплаты ЕДВ осуществляется с месяца, следующего за месяцем окончания указанной выплаты на двенадцать месяцев. В случае обращения за ЕДВ по истечении месяца, следующего за

месяцем окончания выплаты, выдача пособия возобновляется с месяца обращения.

Ежемесячное пособие на ребёнка, ЕДВ многодетным малообеспеченным семьям, ежемесячное пособие отдельным категориям многодетных семей, ежемесячное детское пособие до достижения детьми трёх лет семьям, в которых одновременно родилось двое и более детей, социальное пособие отдельным категориям граждан назначаются на двенадцать месяцев с месяца подачи заявления. Субсидия на оплату ЖКУ назначается на шесть месяцев с момента подачи заявления. В связи с этим филиал приглашает граждан, у которых приостановлены выплаты, для оформления заявлений

на предоставление мер социальной поддержки.

Информация о мерах социальной поддержки, предоставляемых филиалом, размещена на официальном сайте ГО г.Стерлитамак www.sterlitamakadm.ru; на едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru; на портале государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан www.pgu.bashkortostan.ru; на официальном сайте Минтруда РБ www.mintrudrb.ru; на региональном портале государственных услуг www.gosuslugi.bashkortostan.ru. Есть возможность подачи заявлений для назначения мер социальной поддержки в электронном виде.

По предоставлению мер социальной поддержки населения ведётся приём граждан в ФГКУ РЦСПН по г.Стерлитамаку РБ по адресу: ул.Карла Маркса, 103, телефоны: 25-08-46, 25-09-07, 25-02-07, 25-67-64. Приёмные дни: понедельник, вторник, четверг – с 9 до 18, среда – с 8 до 19, пятница – с 9 до 14 часов, без перерыва на обед.

Для сокращения времени ожидания в очереди организована предварительная запись на приём по телефону 25-15-72.

Республиканский ГАУ МФЦ ведёт приём граждан по адресам: пр.Октября, 71, телефон 22-34-00; ул.Худайбердина, 83, телефон 22-50-20; ул.Мира, 18 «а», телефон 41-10-17.

Г.ШАГИМУРАТОВ, директор филиала