Обналичить нельзя перевести

О мошенничестве с маткапиталом

«Материнский капитал деньгами» – такие объявления появляются на столбах на многолюдных улицах Стерлитамака. На первый взгляд, предложение весьма соблазнительное – получить почти полмиллиона на руки «живыми деньгами». Но при этом стоит помнить, что материнский капитал – это деньги, которые вы не заработали, а значит, не можете потратить по своему усмотрению. Это форма государственной поддержки семьям, воспитывающим детей. Использовать её можно строго на определённые цели. И выплата денег на руки не производится – их перевод осуществляется исключительно по безналичному расчёту. Любое отступление от закона трактуется как мошенничество. О наказании за такие действия рассказывает помощник прокурора города Альбина Мисгатовна Харрасова.

ПРОКУРАТУРА БДИТ

– Прокуратура города периодически проверяет соблюдение законодательства при распоряжении средствами материнского капитала в территориальном Управлении Пенсионного фонда. Статья 159.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за мошенничество при получении выплат путём представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.

Статьёй предусмотрена ответственность в виде штрафа, либо обязательных работ, либо исправительных работ, либо ограничения свободы, либо принудительных работ, либо ареста. Всё зависит от степени вины. Максимальное наказание – лишение свободы сроком до 10 лет. При этом надо иметь в виду, что наказанию подвергаются и владелец сертификата, и тот, кто помогает его обналичить или любым другим способом обмануть Пенсионный фонд.

– С какими видами нарушений закона вы сталкиваетесь чаще всего?

– Закон обязывает граждан, которые использовали государственные сертификаты для улучшения жилищных условий, в течение шести месяцев оформить недвижимость в общую собственность родителей и детей. Это препятствует продаже имущества без согласия органов опеки и попечительства, в результате которой дети могут остаться без жилья. К сожалению, многие про это требование закона забывают. Поэтому очень удивляются повесткам в суд. Для защиты интересов прокурором города подаются исковые заявления в суд с требованием признать за всеми членами семьи соответствующие права на часть жилых помещений.

КУДА ПОТРАТИТЬ?

О направлениях использования материнского (семейного) капитала в соответствии с федеральным законодательством рассказывает начальник УПФ в г.Стерлитамаке Наиля Каюмовна Галиакберова:

– Средства материнского (семейного) капитала можно частично или полностью использовать на улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком или детьми, накопительную часть пенсии мамы. Также на эти деньги можно приобрести товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Ещё одно направление – получение ежемесячной выплаты семьям, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлён второй ребёнок.

– Напомните, когда можно воспользоваться сертификатом.

– Направить сертификат на пенсионные накопления возможно только по достижении ребёнком трёх лет. В остальных случаях воспользоваться средствами материнского капитала можно сразу после рождения или усыновления второго, третьего ребёнка или последующих детей. Использовать деньги по любому из направлений можно частично, а не только всю сумму сразу.

– Эта программа работает в России уже одиннадцатый год, её действие продлено до 2021 года. Есть ли какие-то изменения?

– С 1 января этого года в законодательство, регулирующее вопросы распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, внесены существенные изменения. Теперь информация об остатке средств материнского капитала будет представляться не ежегодно, а исключительно по запросу граждан. Семьи, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлён второй ребёнок, могут получать средства материнского капитала в виде ежемесячной выплаты. Право на выплату имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ. В Республике Башкортостан на ежемесячную выплату из средств материнского капитала будут иметь право семьи, доход каждого члена которых за последние 12 месяцев составил менее 14247 рублей. Размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 8892 рубля. При подсчёте общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, алименты и др. Заявление о предоставлении ежемесячной выплаты подаётся в Управление Пенсионного фонда или МФЦ. Подать заявление можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребёнка, при этом при обращении в первые шесть месяцев выплата будет осуществляться с даты рождения ребёнка. Кроме того, установлена возможность направления средств материнского капитала на оплату образовательных услуг в любой организации на территории РФ, имеющей право на оказание соответствующих услуг.

Беседовал К.СЕВОСТЬЯНОВ