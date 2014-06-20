Откликнитесь, потомки героев!

Обнаружены останки двоих бойцов

В редакцию поступило письмо. Поисковики отряда Наро-Фоминского района Московской области, близ посёлка Молодёжного, обнаружили солдатский «смертный» медальон – эбонитовый пенал с данными бойца. Это оказался рядовой Иван Андреевич Жуков, 1905 года рождения, уроженец с.Тюрюшли Стерлитамакского района. Но призвался он из Узбекистана. Ушёл на фронт 25 июля 1941 года. Призван Ургенчским горвоенкоматом Хорезмской области. А в ноябре зачислен в список пропавших без вести.

12 марта пришёл было отклик от предполагаемых родственников из Узбекистана, но оказалось, что речь идёт о полном тёзке солдата, причём того же года рождения. Поиск осложняется тем, что жена бойца Анастасия Васильевна Жукова проживала в г.Северодвинске Архангельской области по адресу: ул.Ломоносова,

д. 40, кв. 15. Следовательно, прямые потомки и ближайшие родственники могли затеряться там.

Останки и личные вещи другого нашего земляка Михаила Арефиевича Долгова, 1919 года рождения – котелок с инициалами бойца, ложка с надписью «Далгов» – были найдены в Ярцевском районе Смоленской области. Он был призван Стерлитамакским райвоенкоматом из Рязановского сельсовета ещё в 1939 году. Пропал без вести в октябре 1941 года. Захоронен 9 сентября 2016 года в г.Ярцево.

Всех родственников, а также любого, кто хоть что-то может сообщить о родных и близких погибших бойцов, просят обратиться по телефону 8-917-439-31-94 к командиру поискового отряда «Обелиск» СФ УГНТУ Рафилю Борисовичу Загыртдинову.

Фаяз ЮМАГУЗИН

