ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПЕРЕСМОТРЯТ

Уважаемые горожане!

Управляющая компания ООО «Трест жилищного хозяйства» (ТЖХ) разослала собственникам квартир квитанции за жилищно-коммунальные услуги, в которых был произведён перерасчёт за тепловую энергию. В результате у многих жителей города в разы увеличился месячный платёж.

Администрация города считает, что сложившаяся ситуация требует разбирательства. На данный момент руководство города инициировало проверку по данному факту в Госжилинспекции Республики Башкортостан. В рамках проверки будет рассмотрена обоснованность и суммы перерасчёта, а также деятельность управляющей компании ТЖХ в целом.

Администрация города крайне заинтересована в защите законных интересов и прав жителей города и ведёт переговоры с управляющей компанией.

Телефон для справок: 25-32-00.

Администрация ГО г. Стерлитамак