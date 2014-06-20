Плавание

В Уфе прошли соревнования чемпионата Республики Башкортостан среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Воспитанница ДЮСШ № 2 Айзиля Халиуллина выиграла дистанции 100 метров брассом и 400 метров вольным стилем, на стометровке в плавании на спине она показала второй результат (Айзиля выполнила норматив кандидата в мастера спорта). Инструктор по физической культуре ДЮСШ № 2, известный паралимпиец Артур Сайфутдинов взял «золото» на дистанциях 50 и 100 метров брассом, 100 метров –

в смешанном плавании.

Олег ПЕРШИН