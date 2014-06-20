По мировым стандартам качества

Показали обновлённую диспетчерскую и восстановленный троллейбус

Точность – не только вежливость королей, но и преимущество качественного перевозчика в борьбе за пассажиров. Если общественный транспорт ходит с известным интервалом и строго по расписанию, то людям, ожидающим его на остановке, проще и удобнее планировать своё перемещение по городу. Открытый после реконструкции диспетчерский центр МУП «СТУ» должен в этом помочь.

Возле рыночной площади вход в здание частично закрыт алой лентой. Скучают привязанные воздушные шары – из колонок звучит такая бодрая музыка, что хочется летать. Неподалёку стоит ещё один виновник торжества – чистый, дышащий новизной троллейбус весёлого оранжевого цвета. Машина прошла капитальную модернизацию и ремонт в депо СТУ. Её фактически собрали заново из современных материалов, оборудовали передовой техникой и снабдили дополнительными опциями: в салоне имеются беспроводной интернет и USB-разъёмы.

С важным событием троллейбусников поздравили глава администрации города Владимир Куликов и заместитель председателя Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Азат Калимуллин.

– Ремонт диспетчерской был проведён в основном на сэкономленные предприятием средства, – заметил Владимир Иванович. – Также сегодня мы в добрый путь направляем троллейбус, восстановленный по мировым стандартам качества. Это уникальный проект в масштабах страны. Я благодарю работников СТУ за вклад в развитие муниципального транспорта.

По информации Азата Калимуллина, износ общественного транспорта в РБ сегодня превышает 80 процентов. Поэтому уникальный опыт Стерлитамака в восстановлении старых троллейбусов будет востребован. Есть надежда, что в СТУ начнут обращаться с предложениями о капремонте троллейбусов из других российских городов.

Получив от Владимира Куликова символический ключ, начальник МУП «СТУ» Александр Матвеев «открыл» диспетчерский центр и пригласил гостей в здание. На первом этаже есть комната отдыха с мягкой мебелью и настольными играми. Напротив – медицинский кабинет, в котором ежедневно контролируют состояние водителей и других работников предприятия.

Главный зал диспетчерского центра расположен на втором этаже. На длинном столе – пять мониторов, показывающих графики движения транспорта СТУ, их параметры на маршруте, отчётные данные. Диспетчерский центр автоматизирует основные технологические процессы управления, мониторинга и координации работы предприятия. Функциональность центра базируется на технологиях ГЛОНАСС и GPS.

– О каждой единице нашего транспорта мы знаем всю информацию: сколько прошёл, перевёз пассажиров, где находится в данный момент, – объясняет Александр Матвеев. – Специальная программа позволяет достичь прозрачности работы всех служб СТУ. Мы планируем ещё ряд мер для повышения комфорта перевозки граждан. Готовится мобильное приложение, скачав которое можно будет через телефон отслеживать движение троллейбуса или автобуса и знать, когда подойдёт нужный маршрут. Тогда не надо будет терять время на ожидание.

Если в диспетчерскую поступает сигнал тревоги, то с водителем немедленно связываются и выясняют причину вызова. А затем отправляют техническую службу или предупреждают (в случае криминала, угрозы теракта) силовые ведомства.

Гости также прокатились на отремонтированном троллейбусе и высоко оценили его функциональность. На машине установлены восемь видеокамер: четыре – в салоне и четыре – снаружи, датчики подсчёта пассажиров, бортовой компьютер и система информирования. В частности, установлен наружный динамик для оповещения слабовидящих граждан. Специалисты-ремонтники полностью поменяли наружную обшивку и утеплили её. Обычные фары заменены на светодиодные. Это лишь малая, наиболее заметная часть изменений в конструкции машины. В ближайшие дни убедиться в преимуществах восстановленного троллейбуса смогут все горожане – он выйдет на маршрут № 6.

Н.ВАВИЛОВ