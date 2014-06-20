Подведены итоги рейтингового голосования

21 марта в администрации города прошло заседание общественной комиссии, обсудившей реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Вёл заседание заместитель главы администрации Андрей Ермолаев.

Комиссия подвела итоги рейтингового голосования, прошедшего 18 марта. Горожанам было предложено выбрать одну из пяти общественных территорий, которая будет благоустроена в этом году в рамках программы.

Всего в рейтинговом голосовании приняли участие более 109 тысяч человек. Наибольшее количество голосов горожане отдали за пешеходную зону по ул.Худайбердина (от Вечного огня до ул.Элеваторной, северная и южная стороны) – 35367 голосов (32,2 проц.). Набережная реки Стерли от моста по ул.23 Мая до ул.Худайбердина набрала 28117 голосов (25,6 проц.), пешеходная зона по ул.Строителей (от пр.Октября до ул.Караная Муратова) – 24493 голоса (22,3 проц.), пешеходная зона по ул.Худайбердина (южная сторона от ул.Коммунистической до ул.Дружбы) – 16914 голосов (15,4 проц.), набережная реки Ольховки в Прибрежном микрорайоне – 4941 голос (4,5 проц.).

В этом году в рамках программы будет благоустроена пешеходная зона по ул.Худайбердина (от Вечного огня до ул.Элеваторной, северная и южная стороны). Участки расположены вдоль магистрали общегородского значения. Их протяжённость – 550 м, ширина пешеходной зоны с северной стороны – 50 м, с южной – 75 м. Планируются асфальтирование и расширение существующих тротуаров, демонтаж неактуальных пешеходных дорожек, установка детских и спортивных площадок, создание зоны настольных уличных игр, устройство велодорожки. Будет композиционно обыграна зона возле памятника Шагиту Худайбердину. Бульвар дополнится скульптурными композициями и тематическими арт-объектами. Планируется установка новой уличной мебели, а также новых парковых светильников.

В муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак на 2018-2022 годы» будут внесены изменения с учётом результатов голосования.

Индира КАМАЛОВА