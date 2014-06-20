Поэтическая весна

На неделе продолжат работу: в Стерлитамакском историко-краеведческом музее – выставка «Страна обезьян», выставка «Филакаратия», посвящённая Международному женскому дню, выставка живописи, батика художника-дизайнера Анастасии Уйменовой, в Стерлитамакской картинной галерее – выставка «Крылатые легенды народов Башкортостана».

20 марта

В 10, 12, 15, 17 часов в филиале № 2 МБУ «Централизованная библиотечная система» (музей-лаборатория занимательных наук «Ньютон-лаб», ул.Коммунистическая, 2) состоится экскурсия.

В 15 часов здесь же – благотворительная акция «Подарим счастье детям», посвящённая Международному дню счастья.

В 15 часов (21, 22, 23, 24, 25 марта – в это же время) в спортивных залах школы № 5, гимназий №№ 1, 3, лицея № 3 продолжится первенство города по баскетболу на Кубок имени Ю.Гагарина среди команд девушек и юношей 2003-2004 гг.р.

В 16 часов (21, 22 марта – в это же время) в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (креатив-центр, пр.Октября, 30) состоится шахматный турнир совета ветеранов города.

В 19 часов в Городском дворце культуры – концерт Ришата Тухватуллина.

В 19.30 в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (креатив-центр, пр.Октября, 30) состоится встреча клуба «Я люблю книги».

21 марта

В 12 часов в филиале № 3 МБУ «ЦБС» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) пройдёт акция «Открытый микрофон», посвящённая Всемирному дню поэзии.

В 13, 15, 17 часов в филиале № 2 МБУ «ЦБС» (музей-лаборатория занимательных наук «Ньютон-лаб», ул.Коммунистическая, 2) состоится экскурсия.

В 15 часов в филиале № 10 МБУ «ЦБС» (пр.Ленина, 20) пройдёт час поэзии «Души прекрасные порывы».

В 15 часов в филиале № 2 МБУ «ЦБС» (музей-лаборатория занимательных наук «Ньютон-лаб», ул.Коммунистическая, 2) состоится познавательная программа «Великие открытия».

В 15 часов в филиале № 7 МБУ «ЦБС» (центр башкирско-татарской литературы имени А.Инана, ул.Дружбы, 37 «а»), в 16 часов в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (креатив-центр, пр.Октября, 30) пройдёт акция «Открытый микрофон», посвящённая Всемирному дню поэзии.

В 15.45 на троллейбусном маршруте № 6 состоится литературная акция «Поэтическая весна».

В 19 часов в Городском дворце культуры пройдёт концерт артистов чувашской эстрады.

В 19 часов в Стерлитамакском государственном русском драматическом театре состоится экспериментальная сцена «За закрытыми дверями».

22 марта

В 13 часов в филиале № 10 МБУ «ЦБС» (пр.Ленина, 20) пройдёт экскурсия по библиотеке «Путешествие в Читай-город».

В 14.30 в гимназии № 3 состоится городской этап республиканского конкурса исполнителей сказок народов мира «Здравствуй, здравствуй, сказка!».

В 15 часов в школе № 20 пройдёт первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях.

В 15.30 в филиале № 3 МБУ «ЦБС» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) состоится экологический круиз «Пусть будет чистою всегда наша волшебница вода», посвящённый Всемирному дню воды.

В 19 часов в Городском дворце культуры состоится концерт Анвара Нургалиева.

В 19 часов в Стерлитамакском государственном театрально-концертном объединении пройдёт гастрольный концерт Неф-

текамской государственной филармонии.

23 марта

В 10 часов (24 марта – в 9.30, 25 марта – в 9 часов) в спортивном комплексе стадиона «УГНТУ-ВНЗМ» среди юношей 2006-2008 гг.р. пройдёт четвёртый этап Уральской лиги гандбола.

В 12 часов в школе № 21 состоится «Фестиваль культуры народов мира».

В 14 часов в гимназии № 4 пройдёт праздник поэзии «Весна Тукая».

В 19 часов в Стерлитамакском государственном русском драматическом театре пройдёт показ комедии «Примадонны».

В 19 часов в Стерлитамакском государственном театрально-концертном объединении состоится творческий вечер заслуженной артистки РБ Дамиры Амангильдиной.

24 марта

В 12 часов в детском экологическом центре пройдёт Всемирный день воды «Драгоценный дар природы».

В 17 часов (второй матч – 25 марта в 17 часов) во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» в рамках чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «А» состоится первый матч между ВК «Университет» (г.Барнаул) и ВК «Тархан» (г.Стерлитамак).

В 18 часов в Стерлитамакском государственном русском драматическом театре пройдёт показ спектакля «Руслан и Людмила».

В 19 часов в Стерлитамакском государственном театрально-концертном объединении состоится показ музыкальной драмы «Песнь о любви».

25 марта

В 12 часов в Стерлитамакском государственном русском драматическом театре пройдёт показ сказки «Царевна-лягушка».

В 14 часов в Городском дворце культуры состоится концерт народного хореографического театра-студии «Солнышко».

В 15 часов в филиале № 7 МБУ «ЦБС» (центр башкирско-татарской литературы имени А.Инана, ул.Дружбы, 37 «а») пройдёт встреча клуба любителей башкирского языка.

В 18 часов в Стерлитамакском государственном русском драматическом театре состоится показ комедии «Будьте здоровы!».